Solos Floripa 2023: São Joaquim sedia a I Competição Latino-americana de Solos, de 26 a 28 de julho

Na competição as equipes são desafiadas a conhecerem os solos e as paisagens de uma determinada região (Foto: Divulgação/Epagri)

Como parte da programação do evento científico Solos Floripa 2023, a Epagri promove uma atividade ainda pouco comum no Brasil: uma competição na qual equipes acadêmicas são desafiadas a realizarem a identificação e a interpretação de solos e suas paisagens. A I Competição Latino-americana de Solos será realizada na Estação Experimental da Epagri em São Joaquim, de 26 a 28 de julho, e vai contar com uma equipe espanhola, duas equipes do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) e uma equipe da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), todas formadas por alunos de graduação e pós-graduação e coordenadas por um técnico.

Segundo a presidente do Solos Floripa 2023, pesquisadora da Epagri/Ciram Elisângela Benedet da Silva, a competição de solo é uma importante atividade prática dos conhecimentos adquiridos sobre os solos de uma região. “Esse evento é realizado há décadas em outros países e é muito comum nos Estados Unidos e em vários países europeus e asiáticos. No Brasil a primeira edição foi realizada em 2015. É uma atividade oficializada pelo Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e organizada pelo Museu de Solos do Rio Grande do Sul da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)”, diz ela.

Na competição, as equipes compostas por estudantes com a coordenação de um técnico (professor) são desafiadas a conhecerem os solos e as paisagens de uma determinada região e a realizarem no campo a identificação, a classificação e a interpretação de atributos morfológicos, físicos, químicos e biológico dos perfis de solos (barrancos ou trincheiras), determinando as limitações, o potencial de uso e as recomendações de manejo durante a competição.

No Solos Floripa 2023, a competição é realizada pela Epagri e coordenada em conjunto pela UFSM e UFSC. O evento contará com um treinamento teórico que será realizado no Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim e treinamento de campo nas vinícolas Villaggio Bassetti e D’alture, todas no município. As juízas da competição são as professoras Rosa Poch, da Universidade de Lleida da Espanha, e Lúcia Anjos, da Universidade Federal Rural do Rio de janeiro (UFRRJ).

As premiações serão dadas por equipe e individuais, entregues durante o Solos Floripa 2023, que será realizado em Florianópolis de 30 de julho a 4 de agosto de 2023 pela Epagri com apoio da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – SBCS e da Sociedade Latino-americana de Ciência do Solo – SLCS.

Mais informações e entrevistas:

Elisângela Benedet da Silva, presidente do Solos Floripa 2023

Fone: (48) 3665-5176