Lição de Casa inicia investimentos de mais de R$ 3 milhões em obras em escolas

Dois banheiros da Escola Estadual de Ensino Médio Danton Correa da Silva, de Canela, começaram a ser reformados na quinta-feira (20/7) pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas e da Educação. Com os trabalhos iniciados nas últimas duas semanas, são mais de R$ 3 milhões em investimentos via programa Lição de Casa, com mais de 5,4 mil alunos beneficiados nessa etapa.

Na Danton Correa da Silva, os sanitários estavam interditados e precisavam ser desobstruídos. Por conta disso, uma sala de aula foi afetada por infiltração e umidade. Sob responsabilidade da M.C.O. Almeida, a obra terá investimento de R$ 88.536,91 e será fiscalizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul. A escola tem 781 alunos.

Nessas duas semanas, foram atendidas 11 instituições de Ensino Fundamental, Técnico e Médio nos municípios de Caxias do Sul, Agudo, Sapucaia do Sul, São Francisco de Assis, Arroio Grande, Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha, Guarani das Missões, Vera Cruz, Rio Grande, Charrua, Barão de Cotegipe e Maratá.

Os trabalhos abrangem adequação ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), reconstrução de muros e reformas em quadras, telhados e parte elétrica. As escolas têm diferentes perfis, desde a instituição rural quanto a urbana, e distintos tamanhos. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Wawruch, de Barão do Cotegipe, tem apenas 28 alunos, enquanto o Instituto Estadual de Educação Juvenal Miller, de Rio Grande, possui 1.041 estudantes.

Sobre o Lição de Casa

O programa Lição de Casa, lançado em junho pelo governador Eduardo Leite, prevê investimentos de R$ 101,4 milhões em 279 obras em 254 escolas até o final deste ano.