Cidasc celebra três anos da regulamentação da Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal

Foto: Reprodução/Secom SC

Nesta quinta-feira, 20 de julho, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e o Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal celebram três anos da assinatura do Decreto n.º 727, que regulamenta a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal n.º 17.825/2019. As ações de defesa sanitária vegetal, em Santa Catarina, são executadas pela Cidasc, empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, através do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, em harmonia com as diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do próprio setor produtivo.

Alexandre Mees, gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, explica que a Política de Defesa Sanitária Vegetal foi construída a partir de discussões entre área técnica estadual e representantes dos produtores rurais, resultando em uma legislação voltada para o monitoramento, vigilância, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal no estado.

Segundo Mees, as culturas da maçã, banana, citros, tabaco e maracujá foram as mais beneficiadas. Todas possuem restrições fitossanitárias e devem adotar medidas que garantam a sanidade dos cultivos, chancelada pelo Estado, que acompanha toda a produção para que essas cadeias produtivas acessem o mercado nacional e internacional, através do processo de certificação fitossanitária.

“Hoje celebramos três anos da regulamentação da Lei que Santa Catarina tanto necessitava. Com sua a implementação, as ações de preservar a sanidade vegetal e a produção de alimentos, instituir medidas fitossanitárias para assegurar a sanidade dos vegetais, seus produtos e subprodutos, definir atribuições e competências; estabelecer sanções e penalidades, estão amparadas”, comemora Mees.

Avanços importantes foram ocasionados pela regulamentação da Lei, a Defesa Sanitária Vegetal catarinense tem o poder de executar ações de fiscalização, aplicação de medidas fitossanitárias, infrações e penalidades administrativas, além da instauração dos processos administrativos, todos amparados pela legislação.

Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã e cebola. Além de destaque na produção de tabaco, pêra, pêssego, alho, arroz e trigo. É também livre deCydia pomonella, considerada a praga mais importante da fruticultura de clima temperado, além do estado ser também reconhecido como Área Livre do Moko da Bananeira, uma praga quarentenária responsável por grandes perdas na bananicultura.

Mais informações à imprensa:

Jaqueline Vanolli

Assessoria de Comunicação – Cidasc

Fone: (48) 3665 7000

[email protected]

www.cidasc.sc.gov.br

www.facebook.com/cidasc.ascom

https://www.instagram.com/cidascoficial/

Ouvidoria: 0800 644 8500