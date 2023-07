Secretaria da Educação dá início à Jornada Pedagógica do Ensino Médio em Tempo Integral

Dando continuidade às atividades da segunda edição da Jornada Pedagógica de 2023, a Secretaria da Educação (Seduc) promoveu, na manhã desta quarta-feira (19/7), a abertura do encontro de formação dos gestores escolares para implantação da matriz curricular do Ensino Médio em Tempo Integral nas escolas estaduais. Os eventos ocorreram de forma simultânea em nove cidades polo: Porto Alegre, Montenegro, Sapiranga, Canela, Tapera, São Borja, Bagé, Pelotas e Santa Maria.

Os encontros reuniram também coordenadores pedagógicos das Coordenadorias Regionais da Educação (CREs), professores e alunos. A programação segue nos dias 20 e 21 de julho, nas mesmas localidades, com a colaboração da equipe formativa do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE).

Dentre os principais assuntos, foram debatidos o processo de transição do modelo pedagógico do Ensino Médio em Tempo Integral nas 18 escolas que já funcionam segundo as diretrizes do governo federal; as bases e os fundamentos da matriz curricular; os instrumentos de gestão; o protagonismo dos jovens na decisão de sua trajetória profissional; as metodologias ativas; e a qualificação dos espaços da escola a partir do processo de escuta dos representantes das comunidades escolares.

“Essas 18 escolas que já possuem o período integral há alguns anos sabem perfeitamente que não basta que os alunos passem mais tempo na escola. É necessário um modelo próprio que acrescente à educação dos estudantes, incentive seus talentos e desperte suas habilidades e seu desejo de aprender. Trata-se de um grande trabalho com todos os gestores da rede estadual”, destaca a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

O subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo, afirma que é preciso unificar a linguagem e a oferta de ensino em todas as escolas da rede, como estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“A partir do estudo das 18 escolas de tempo integral, estamos realizando um trabalho de escuta e formação para qualificação do modelo de gestão e do modelo pedagógico”, explica Jerônimo. “Fomos atrás das melhores experiências que existem no país, como é o caso de Pernambuco, para termos referências de uma formação mais ampla e conectada com as demandas da juventude.”

Para a diretora Karen Soares, da Escola Senador Salgado Filho, de Porto Alegre, a implantação do Ensino Médio em Tempo Integral é um momento desafiador e estimulante. “A unificação da matriz curricular nos trará novas perspectivas para atender os estudantes, além de mais desafios. Mas é o desafio que no move para prepararmos e transformarmos os alunos”, afirma a gestora.