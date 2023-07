Feiras da agricultura familiar alcançam mais de R$ 9,7 milhões em vendas no primeiro semestre

As feiras da agricultura familiar crescem e se solidificam como um importante instrumento de transformação social e geração de renda para os pequenos produtores do Rio Grande do Sul. A grande prova disso é o engajamento cada vez maior das agroindústrias nas feiras ocorridas em todo o território gaúcho. No primeiro semestre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), apoiou 15 eventos que, somados, geraram R$ 9.790.269,07 em vendas apenas nos espaços destinados à agricultura familiar. O aporte da SDR foi de R$ 1.348.940.

São três os eventos que ultrapassaram R$ 1 milhão em produtos comercializados nos Pavilhões da Agricultura Familiar: a Expodireto, em Não-Me-Toque, que atingiu R$ R$ 2.500.000 em vendas; a Expoagro Afubra, em Rio Pardo, que acumulou R$ 1.764.377,63 em comercialização; e a Fenadoce, em Pelotas, que registrou R$ 1.575.843,53. Os três resultados representaram recordes em relações às edições anteriores.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, enaltece a importância dada pelo governo à agricultura familiar a partir da recriação da pasta no início do ano. “Este é um momento de crescimento, que visa à valorização da agricultura e dos produtos desenvolvidos pelos grandes produtores das pequenas propriedades de um modo muito especial”, afirma.

As agroindústrias participantes das feiras fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), que é coordenado pela SDR e operacionalizado pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS) nos 497 municípios do Estado.

Programa Estadual de Agroindústria Familiar no primeiro semestre

Uma das principais políticas desenvolvidas pela SDR, o Peaf apresentou os números do primeiro semestre de 2023 – ou seja, desde a recriação da pasta até o presente momento. O programa encerrou o primeiro semestre do ano com 3.837 agroindústrias cadastradas, sendo 1.723 inclusas, quer dizer, habilitadas a comercializar formalmente. Das agroindústrias cadastradas, 300 trabalham com orgânicos ou estão em processo de transição. Durante o semestre, foram movimentados mais de 150 processos de agroindústrias, sendo 43 novos cadastros e 47 novas inclusões.

No Rio Grande do Sul, o número de trabalhadores do campo chega a 992 mil, sendo 80% dos estabelecimentos rurais pertencentes à agricultura familiar. Por meio do Peaf, é estimulada a organização dos agricultores familiares em estruturas associativas e cooperativas e oferecidas linhas de crédito com juros mais baixos por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper).

O programa também busca ampliar a participação dos produtores nos mercados institucionais, oferece serviços de orientação e suporte técnico para regularização sanitária e ambiental e disponibiliza espaços de comercialização (como é o caso das feiras regionais e estaduais). Além disso, o Peaf visa agregar valor à produção primária, melhorando a renda e as condições de vida dos produtores, e contribui para o desencadeamento de um processo de desenvolvimento socioeconômico em nível municipal, estadual e federal.

É por meio do programa, por exemplo, que as agroindústrias se enquadram para participar das feiras regionais e estaduais, sempre de acordo com o Regimento Interno de cada evento. Para a Feira da Agricultura Familiar da Expointer, o principal critério utilizado para seleção das agroindústrias é o empreendimento estar incluído no Peaf.

Outro benefício que os produtores têm com a participação no programa é a possibilidade de utilização do Selo Sabor Gaúcho nas embalagens. O selo identifica que os produtos são oriundos das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul e que passaram por processo de formalização com apoio do Estado – estando, assim, aptos a serem comercializados sob o ponto de vista ambiental, tributário e sanitário.

O levantamento do primeiro semestre do Peaf foi realizado pela Divisão de Organização das Agroindústrias Familiares (Doaf), do Departamento de Agroindústria Familiar (DAF), que faz parte da SDR. Para aderir ao Peaf, os interessados devem dirigir-se aos escritórios municipais da Emater-RS.

Dúvidas e mais informações podem ser enviadas para o e-mail[email protected].