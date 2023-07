Ex-embaixador Sérgio Amaral morre aos 79 anos em São Paulo

Morreu nesta quinta-feira (13), em São Paulo, o ex-embaixador brasileiro e ex-ministro da Indústria e Comércio, Sérgio Amaral, aos 79 anos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais nesta sexta-feira (14).

De acordo com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), do qual ele foi conselheiro, Amaral foi embaixador em Londres (1999-2001), Paris (2003-2005) e Washington (2016-2019). Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e fez pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Paris-Sorbonne. O diplomata foi também professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília.

Ocupou, ao longo da carreira, diferentes cargos públicos, como o de Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Secretário de Comunicação e Porta-Voz do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi também Ministro da Indústria e do Comércio (2016-2019) e Presidente dos Conselhos da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Manifestações

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse, pelas redes sociais, que recebeu com “profundo pesar” a notícia da morte de Sérgio Amaral. Ao destacar o currículo de Amaral, apontou que ele deixou “uma imensa contribuição para a diplomacia e o serviço público brasileiros”.