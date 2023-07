Em Brasília, Secretária Carmen Zanotto busca encaminhamentos para as demandas de SC

A Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, cumpriu extensa agenda em Brasília nesta quinta-feira,13. Ao longo do dia, reuniu-se com o Secretário de Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda, para tratar da recomposição do teto financeiro, habilitações e leitos de UTI.



Posteriormente, a secretária esteve com o coordenador de Oncologia do Ministério, Dr. Fernando Maia, para tratar das demandas oncológicas do estado; e com o diretor-executivo do Fundo Nacional da Saúde, Dárcio Guedes Júnior, para falar sobreos próximos encaminhamentos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. A assessora técnica da Secretaria de Articulação Nacional (SAN), Cleuza Fritzen, também participou das reuniões.

Foto: Reprodução/Secom SC

Tanto a Secretaria de Estado da Saúde (SES), quanto a Secretaria de Articulação Nacional (SAN), em Brasília, acompanham de maneira contínua o andamento dos pedidos de habilitação junto às equipes técnicas do Ministério da Saúde.

Foto: Reprodução/Secom SC