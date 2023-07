Aulas presenciais da rede estadual de ensino retornam na sexta-feira (14)

A Secretaria da Educação (Seduc) informa que as aulas presenciais retornam em toda a rede estadual de ensino na sexta-feira (14/7). As atividades estavam suspensas desde a noite de quarta-feira (12/7), devido ao ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul.

A exceção fica por conta das escolas cuja estrutura tenha sofrido danos que impeçam sua abertura. Nessa situação, as aulas serão remotas e a Seduc segue monitorando, junto às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), para prestar toda a assistência necessária às instituições de ensino.