Estado e consórcios avançam em discussão para atender vazios assistenciais

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou, nesta quarta-feira (12/7), de uma reunião técnica com representantes dos consórcios municipais de saúde do Estado. No encontro, foi apresentado aos participantes um estudo preliminar do Departamento de Gestão da Atenção Hospitalar (Dgae).

A pesquisa mapeia serviços, como ultrassonografia, dermatologia, reumatologia e pediatria, que são oferecidos atualmente pelos consórcios em cada região, além das necessidades de saúde já identificadas e consideradas importantes de serem atendidas. O levantamento leva em conta a produção de serviços em 2022.

Em junho, na reunião anterior, ficou definido que, para ampliar o apoio ao Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon) do Estado, cada consórcio contratará dois médicos reguladores, de maneira a auxiliar a regulação estadual e diminuir filas nos atendimentos.

O Gercon é o sistema unificado de marcação de consultas adotado em todo o Rio Grande do Sul. O agendamento é feito pelo Estado em resposta às solicitações das Secretarias Municipais de Saúde. A prioridade é para casos mais graves e urgentes, não seguindo apenas o critério de ordem de entrada dos pacientes no sistema.

No encontro desta quarta-feira, a presidente da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Agconp) e prefeita do município de Fortaleza dos Valos, Marcia Rossatto, entregou à titular da Secretaria da Saúde (SES) uma proposta de modelo para a participação das entidades na regulação hospitalar.

“O governo do Estado prioriza os consórcios como uma organização que tem capacidade de fazer gestão complementar no Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse Arita. “É por isso que a parceria se tornou um projeto estratégico. No futuro, o contrato do Estado será para serviços em que temos carência nas regiões”.

“Foi uma reunião de esclarecimento e muito proveitosa”, ressaltou a diretora executiva da Ageconp, Elizabeth Rolim. “A parceria entre Estado e consórcios é um grande avanço na área de saúde e uma maneira de ampliar o atendimento à população.”

Além da diretoria da Ageconp, participaram da reunião os presidentes do Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado (Cisa), Eder Luis Both, prefeito de Chiapetta; Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste do Rio Grande do Sul (Cirenor), Ulisses Cecchin, prefeito de Ibiaçá; Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, Arlei Tomazoni, prefeito de Três Passos. Também estiveram presentes o secretário do Consórcio Intermunicipal do Médio e Alto Uruguai (Cimau) e prefeito de Iraí, Antonio Bernardi, e a prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura De Pierre, entre outras autoridades e representantes de consórcios.

Texto: Ascom SES