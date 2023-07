Governo de Pernambuco obtém financiamento de R$ 1,7 bilhão pela Caixa

A Caixa Econômica Federal e o governo de Pernambuco assinaram nesta quarta-feira (12), em Brasília, um contrato de financiamento no valor de R$ 1,7 bilhão. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, com apresençada governadora Raquel Lyra,do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidentado banco, Maria Rita Serrano. Os recursos serão utilizados em obras de infraestrutura, urbanização e saneamento no estado. A operação de crédito foi realizada com garantia da União.

"O que a gente tem feito é um trabalho para conseguir alavancar novos investimentos que permitam a Pernambuco se reposicionar no cenário do Nordeste brasileiro e do Brasil", destacou a governadora a jornalistas, após o evento. Segundo ela, as obras vão gerar emprego e renda no estado. "Para a gente enfrentar a desigualdade, que é o principal problema de Pernambuco, a gente precisa gerar oportunidades e alavancar investimentos a partir de obras."

Entre os investimentos previstos, segundo Raquel Lyra, estão recursos para pavimentação e recuperação de estradas e rodovias, obras de acesso a água, construção de maternidades e requalificação de hospitais, além de compra de equipamentos para a área de segurança pública. O governo deverá executar essas obras de forma direta, por meio de licitação.

Os recursos foram obtidos pelo programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), uma linha de crédito operada pela Caixa, destinada a ações para o desenvolvimento sustentável dos municípios e estadose para a melhoria da qualidade de vida da população.

A expectativa do governo de Pernambuco é que dois novos financiamentos ainda sejam assinados este ano. Um deles é com a própria Caixa, no valor de R$ 650 milhões. Já outro pedido em andamento deverá ser assinado com o Banco do Brasil, no valor de R$ 900 milhões. Com isso, o estado pode chegar a investimentos de R$ 3,5 bilhões por meio de bancos públicos.

"Os bancos públicos brasileiros servem para ajudar a sociedade a se desenvolver de forma mais rápida, de forma decente e mais digna, de preferência emprestando dinheiro a taxa de juros mais compatíveis", afirmou o presidente Lula, durante reunião com a governadora, representantes da Caixa e ministros do governo.