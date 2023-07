Diagnóstico da prestação de serviços é pauta de nova reunião sobre o IPE Saúde

Uma nova reunião para continuidade da construção da proposta de remuneração dos profissionais e dos procedimentos cobertos pelo IPE Saúde foi realizada, nesta quarta-feira (12), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff).

Comandado pela titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, o encontro contou com a participação do secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira, do presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, e de representantes das entidades médicas. Na pauta, a apresentação de um diagnóstico da prestação de serviços médicos aos beneficiários do sistema, etapa fundamental para subsidiar as discussões sobre os reajustes nas remunerações dos profissionais e dos procedimentos que serão implementados no plano.

"Apresentamos de uma forma transparente os números para que as equipes do governo e das entidades médicas, a partir de um diálogo técnico, possam construir o melhor resultado", destacou a secretária Danielle.

Após a aprovação pela Assembleia Legislativa da proposta de reestruturação do IPE Saúde, a nova tabela está sendo construída de forma colaborativa e será definida até o mês de outubro, quando os novos valores passarão a constar na folha de pagamento dos servidores estaduais.

"A apresentação do diagnóstico é uma etapa importante, pois permitirá, de um ponto de vista técnico, fornecer os elementos para a melhoria, não apenas da condição econômica do plano, mas também da assistência aos usuários", destacou Bruno Jatene.

Com a indicação de nomes técnicos pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), as reuniões com os representantes do governo estadual serão realizadas quinzenalmente.