Com 18 vidas salvas, projeto de transfusão de sangue nas aeronaves Arcanjo ganha moção de aplauso

Parceria entre o Hemosc e o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina recebeu homenagem ao completar um ano de funcionamento.

Ao completar um ano de implementação, o projeto “Sangue Total”, que permite a transfusão de sangue em ocorrências de urgência do SAMU Aeromédico de Santa Catarina celebra a marca de 22 atendimentos e 18 vidas salvas. A iniciativa, que tem um Termo de Cooperação entre o Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Bombeiros Militar, o Centro de Hemoterapia e Hematologia de Santa Cataria (HEMOSC), FAHECE e Secretaria de Estado da Saúde, recebeu nesta terça-feira uma moção de aplauso na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Carlos Humberto (PL) e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Durante a sessão, o parlamentar destacou a importância do projeto para salvar vidas. “Essas vidas todas foram salvas graças a esse projeto importante, que precisa ser reverberado pela sociedade”, afirmou. A secretária de Saúde, Carmen Zanotto, ressalta que “este reconhecimento nos orgulha muito, uma iniciativa inédita de Santa Catarina e que está salvando vidas. Parabenizo toda a nossa equipe pela dedicação e agilidade nos atendimentos”.

A partir do Termo de Cooperação Técnica, os helicópteros passaram a carregar bolsas de sangue para realizar transfusões durante os atendimentos de extrema urgência. A partir do projeto, que é inédito no Brasil e contou com o apoio técnico do médico norte-americano Mark Yazer, da Universidade de Pittsburgh (EUA), o sangue pode ser transfundido no atendimento pré-hospitalar. Todo o processo tem acompanhamento do médico responsável pelo atendimento e todos os procedimentos serão registrados e controlados, seguindo critérios de segurança e de legislação.

“Outros hemocentros têm nos procurado para entender nossos procedimentos e poder aplicar nos estados de origem o uso de sangue total pré-hospitalar. Ficamos muito orgulhosos de sermos pioneiros em uma iniciativa que permite ampliar as possibilidades de salvar a vida dos pacientes em situações de extrema urgência”, afirma a diretora-geral do HEMOSC, Patrícia Carsten.

O comandante do Batalhão de Operações Aéreas em Florianópolis, tenente-coronel George de Vargas Ferreira, destacou a importância da iniciativa no período de um ano. “Foram atendidas 22 ocorrências em pacientes que efetivamente receberam transfusão sanguínea. Sendo que 18 pacientes graves atendidos sobreviveram, entre outros fatores, graças à utilização do sangue, o que mostra o impacto positivo na sobrevida das pessoas atendidas pelo serviço aéreo especializado”, afirmou. Ele relatou uma ocorrência em que atendeu pessoalmente e, graças à transfusão, conseguiu transportar a vítima de um grave acidente de trânsito com vida até o hospital.

A diretora do SAMU/FAHECE, Carla Birolo, e Michel Scaff, do Núcleo Estratégico e Compliance da FAHECE também acompanharam o evento.