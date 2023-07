Evento discute o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

A prevenção e o atendimento da população nas unidades de saúde são fundamentais para o diagnóstico precoce e para evitar o agravamento de doenças. Com o objetivo de fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems) realizaram um debate com o Secretário de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes Mendes Júnior, na última terça-feira, 11, em São José.

“Precisamos fortalecer a atenção primária, nas consultas e no pré-natal. Discutir juntos com os municípios a retomada da Câmara Técnica é muito importante para todos nós. Ter como alicerce do nosso Sistema Único de Saúde (SUS) as políticas de atenção primária. Assim vamos reduzir as portas de entradas nas UPAs e emergências”, salientou a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que participou do debate.

Participaram do evento mais de 300 profissionais de saúde das regiões do Estado e autoridades, como secretários municipais de saúde, profissionais de saúde da APS municipal, técnicos das Regionais de Saúde, apoiadores do Cosems/SC, além de técnicos da Diretoria da Atenção Primária da SES/SC.

Nésio Fernandes Mendes Júnior realizou uma palestra sobre a “APS do futuro política do governo federal”, que busca trazer avanços na saúde, uma das políticas mais universais do SUS e está presente em todos os municípios. O Secretário apresentou os programas do MS e a importância do credenciamento dos municípios para receberem os recursos federais e ampliarem o atendimento primário.

“É uma ação coletiva e de cobrança com o Ministério para mostrar os problemas que temos aqui em Santa Catarina. Assim podemos evoluir na saúde e resolver as dúvidas buscando soluções, fortalecendo a atenção primária e reduzindo os problemas mais graves”, ressaltou Daisson Trevisol, presidente do Cosems.

Durante o evento foram apresentadas algumas possibilidades de novos financiamentos na APS, como a implantação de novas equipes e multiprofissionais para aumentar a cobertura da APS. Também foram debatidos os novos serviços de Saúde Bucal, a melhora na integração dos sistemas de informação da atenção básica e o e-SUS com novas operacionalidades e a possibilidade de realização de teleconsulta. Destaque também para o Programa Mais Médicos, que no próximo mês novos profissionais começarão a atuar no Estado.