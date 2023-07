Trombudo Central sedia o II Seminário Regional da Tilápia nesta sexta-feira

Confira a programação do seminário:

8h– Credenciamento

9h- Schaadinha Pescados LTDA: uma história de superação e sucesso

Norton Gabriel Schaade – sócio-administrador da Shaadinha Pescados – Agrolândia

9h45– Principais doenças e manejo sanitário na tilapicultura

Bruno Corrêa da Silva – pesquisador em Genética, nutrição e sanidade de tilápia da Estação Experimental da Epagri em Itajaí

10h15– Ações da Epagri na Aquicultura em Santa Catarina

Dirceu Leite – engenheiro – agrônomo e Presidente da Epagri

10h35– Apresentação da Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina.

Tiago Bolan Frigo – engenheiro de Aquicultura, bacharel em Direito e MBA em Gestão de Negócios Internacionais -secretário executivo de Aquicultura e Pesca de SC

11h05– Mesa-redonda

Mediador: Daniel Rogério Schmit – engenheiro-agrônomo da Gerência Regional da Epagri em Rio do Sul

12h– Almoço

13h15 às 15h –visita técnica na unidade de pescado Schaadinha e no frigorifico de abate e processamento desta unidade, em Agrolândia

Serviço:

O quê: II Seminário Regional da Tilápia

Quando: sexta-feira,14 de julho

Onde:Clube de Idosos Saudades – Rua Santa Catarina – Centro – município de Trombudo Central

Mais informações:escritórios municipais da Epagri

Entrevistas:Leonir Claudino Lanznaster, coordenadora do evento, fone: (47) 3526-3091

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber , jornalista

Fones: (48) 3665-5407 / 99167-3902

