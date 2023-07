Wipro lança o Wipro ai360 e assume o compromisso de investir US$ 1 bilhão em IA nos próximos três anos

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder em consultoria e serviços de tecnologia, lançou hoje o Wipro ai360, um ecossistema de inovação abrangente e que prioriza a IA, construído com base nos investimentos de uma década da Wipro em inteligência artificial (IA), com o objetivo de integrar a IA em todas as plataformas, ferramentas e soluções usadas internamente e oferecidas aos clientes. Além do lançamento do Wipro ai360, a empresa também se comprometeu a fazer um investimento de US$ 1 bilhão no avanço dos recursos de IA nos próximos três anos.

O Wipro ai360, viabilizado por esse novo investimento, ajudará a lançar uma nova era de valor, produtividade e oportunidades comerciais por meio da aplicação de IA e IA generativa.

"A Inteligência Artificial é um campo em rápida transformação", disse Thierry Delaporte, diretor executivo e diretor administrativo da Wipro Limited. "Especialmente com o surgimento da IA generativa, esperamos uma mudança fundamental no futuro, para todos os setores. Novos modelos de negócios, novas formas de trabalho e novos desafios também. É exatamente por isso que o ecossistema ai360 da Wipro coloca as operações responsáveis de IA no centro de todo o nosso trabalho de IA. Sua finalidade é capacitar nosso banco de talentos e ser onipresente em todas as nossas operações e processos, bem como em nossas soluções para os clientes. Estamos prontos para o futuro impulsionado pela IA!"

Com a IA responsável em seu núcleo, o Wipro ai360 reunirá os 30.000 especialistas em análise de dados e IA da Wipro com o ecossistema de tecnologia e consultoria da Wipro de quatro linhas de negócios globais. As capacidades em nuvem e parcerias; dados, análises e IA; design e consultoria; segurança cibernética; bem como engenharia serão aproveitadas para desenvolver novas soluções e incorporar a IA em todos os processos e práticas. As capacidades em nuvem e parcerias; dados, análises e IA; design e consultoria; segurança cibernética; bem como engenharia serão aproveitadas para desenvolver novas soluções.

Mais ainda, o Lab45, centro de inovação da Wipro, será uma parte essencial do ecossistema Wipro ai360, oferecendo aos clientes o talento, o treinamento, a escala e os recursos de pesquisa e coinovação necessários para acelerar a adoção da IA.

O investimento de US$ 1 bilhão ajudará a avançar ainda mais os recursos e a base de IA, dados e análises, P&D e plataformas da Wipro, aprimorar o FullStride Cloud e criar novos recursos de consultoria para ajudar os clientes a se adaptarem às mudanças e desbloquearem novos valores por meio da IA.

A Wipro também promoverá a aceleração dos investimentos em startups de ponta por meio da Wipro Ventures. Além disso, a empresa lançará um programa GenAI Seed Accelerator, que fornecerá a startups selecionadas com foco em GenAI o treinamento necessário para se tornarem prontas para utilização em empresas.

Para atingir essas metas, a empresa treinará todos os 250.000 funcionários sobre os fundamentos da IA e o uso responsável da IA nos próximos 12 meses e continuará a oferecer treinamento mais personalizado e contínuo para funcionários em funções especializadas em IA.

A Wipro desenvolverá um currículo que mapeará a jornada completa de IA para diferentes funções. A conclusão do currículo culminará com o credenciamento dos funcionários por meio da plataforma de identificação Decentralized Identity & Credential Exchange (DICE) ID (Identidade descentralizada e troca de credenciais). A Wipro também realizará hackathons e desafios em sua plataforma de multidão de talentos, Topcoder, para a capacitação contínua dos funcionários.

Para mais informações sobre o Wipro ai360, acesse: https://www.wipro.com/ai/

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria com foco na criação de soluções inovadoras que satisfazem as necessidades de transformação digital mais complexas dos clientes. Ao aproveitar nosso portfólio holístico de recursos em consultoria, projetos, engenharia e operações, ajudamos os clientes a concretizar suas ambições mais ousadas e a fazer negócios sustentáveis e preparados para o futuro. Com mais de 250.000 funcionários e parcerias comerciais em 66 países, cumprimos a promessa de auxiliar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação.

