Raio-X Votos: aplicativo para estratégia política em 2026

Com a corrida eleitoral de 2026 já em curso, uma ferramenta desenvolvida pela empresa brasileira TecNegócios vem ganhando espaço entre vereadores, deputados e lideranças políticas de todo o país: o Raio-X Votos, módulo do aplicativo Gabinete Online, já soma mais de 50 mil downloads em todo o Brasil e se firma como uma das principais ferramentas de planejamento estratégico eleitoral do mercado.

O aplicativo organiza dados públicos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde 2012, oferecendo aos usuários uma visão detalhada de votos por bairro, local de votação e até por seção eleitoral. Em poucos toques na tela do celular, é possível verificar, por exemplo, quantos votos um candidato recebeu em determinada escola ou seção eleitoral — informação que, embora pública, normalmente exige tempo e conhecimento técnico para ser localizada e organizada.

Além do detalhamento, a ferramenta permite comparativos estratégicos: candidatos podem confrontar o próprio desempenho entre eleições diferentes — como 2020 e 2024, por exemplo — identificando com precisão em quais regiões ganharam ou perderam força eleitoral. Também é possível comparar o desempenho de um candidato com o de seus concorrentes, bairro a bairro, o que tem tornado o aplicativo um aliado direto na definição de estratégias de campanha e na análise de desempenho de lideranças políticas.

A grande novidade da atualização 2026 é justamente essa camada de inteligência artificial, treinada exclusivamente para pensar como um analista político: ela cruza eleições, identifica onde um candidato ganhou ou perdeu força e organiza cenários complexos em segundos — tarefas que antes tomavam horas de consultoria. O ganho não é substituir o estrategista, mas devolver a ele tempo e clareza, liberando energia para o que realmente decide uma eleição: a estratégia.

Willians Correia, que estudou na Universidade de São Paulo (USP), administra a TecNegócios há 17 anos — período em que a empresa se consolidou em todo o Brasil, somando hoje mais de 50 mil clientes que utilizam seus serviços, entre eles o Gabinete Online, plataforma de gestão política que deu origem ao Raio-X Votos. Para o executivo, a nova ferramenta nasceu para resolver um problema real de quem vive a política no dia a dia.

"Os dados eleitorais sempre foram públicos, mas estavam dispersos e difíceis de interpretar. Criamos uma ferramenta que coloca esse universo de informações na palma da mão do político e do assessor, de forma simples e visual, para que as decisões de campanha sejam tomadas com base em dados reais, e não em achismo", afirma Correia.

De olho nas eleições gerais de 2026, a empresa tem investido em melhorias na plataforma. Entre as novidades está uma funcionalidade de apuração em tempo real, que vai acompanhar a liberação dos dados pelo TSE assim que as urnas forem fechadas, e um novo módulo de acesso via web, que deve ampliar a experiência também para o computador. A empresa também disponibiliza relatórios completos em Excel, com o detalhamento total da votação de cada candidato.

A ferramenta é voltada para vereadores, deputados estaduais, federais e distritais, prefeitos, governadores e suas equipes de assessoria, e tornou-se um recurso frequente entre lideranças que buscam embasar decisões estratégicas com dados eleitorais confiáveis. O acesso aos dados das eleições de 2012 a 2020 é gratuito, enquanto o detalhamento das eleições mais recentes está disponível na versão paga do aplicativo, com mais detalhes em www.raioxvotos.com.br.

O aplicativo está disponível para download gratuito no Google Play e na App Store, dentro do aplicativo Gabinete Online, e também pode ser acompanhado no Instagram pelo perfil @raioxvotos.

Sobre a TecNegócios | Gabinete Online

A TecNegócios é uma empresa brasileira especializada em tecnologia para o mercado político, responsável pelo aplicativo Gabinete Online, ferramenta de gestão utilizada por vereadores, deputados e lideranças em todo o país há 17 anos. Hoje a empresa está presente em todo o Brasil, com mais de 50 mil clientes que utilizam seus serviços. Em 2024, lançou o módulo Raio-X Votos, ampliando sua atuação para a análise estratégica de dados eleitorais.