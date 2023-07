Primeiro doutorado da Uergs é aprovado pela Capes

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) conquistou a aprovação para a abertura do seu primeiro curso de doutorado. A proposta elaborada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed) da instituição foi chancelada pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES), instância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)responsável pelas análises das propostas de novos cursos. O resultado das avaliações foi publicado na segunda-feira (10/7). O Doutorado Profissional em Educação ofertado pela Uergs também será o primeiro dessa área na Região Litoral Norte.

O PPGed foi aberto em 2017 com a oferta do Mestrado Profissional em Educação, na Unidade Universitária da Uergs Litoral Norte - Osório. O programa conta atualmente com 20 docentes divididos em quatro linhas de pesquisa: Contextos e Cotidianos Educacionais e a Formação das Docências; Arte em Contextos Educacionais; Direitos Humanos, Educação e Tecnologias; Educação, Culturas, Linguagens e Práticas Sociais.

De acordo com a atual coordenadora do PPGed, Sita Mara Sant’Anna, o Mestrado Profissional em Educação acolhe uma demanda significativa, pois a maior parte dos mestrandos são docentes que atuam na Educação Básica. Em seis anos, o programa já formou mais de 100 mestres. “A aprovação do Doutorado consolidará o PPGed, que contribuirá ainda mais com o desenvolvimento regional, por meio de formação humana qualificada em pesquisas aplicadas e engajadas em educação”, comemora.

Elaboração e aprovação da proposta

A aprovação da abertura do Doutorado em Educação da Uergs referenda um trabalho que vem sendo desenvolvido há algum tempo pelo grupo de docentes do PPGed. De acordo com a atual coordenadora-adjunta do programa, Veronice Camargo, em 2021 o grupo começou a se mobilizar em torno da proposta e, em março de 2022, o projeto inicial já estava estruturado.

Em junho de 2022, a Portaria Interna 065/2022 formalizou a criação de uma Comissão para a elaboração da proposta do curso nos moldes da Capes. Essa Comissão foi presidida pelo coordenador do Mestrado à época, professor Eduardo Pacheco. Em janeiro deste ano, a proposta foi enviada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uergs (PROPPG), responsável pela submissão à Capes. O resultado da avaliação foi homologado na 221ª Reunião do CTC-ES, realizada de 26 a 30 de junho de 2023.

Para que uma proposta de doutorado seja aceita, entre outros requisitos, é necessário que o programa de pós-graduação proponente apresente uma significativa produção científica, tanto de docentes quanto de discentes. Além disso, é preciso que o Mestrado vinculado ao programa obtenha conceito a partir de 4, numa escala de 1 a 5.

Nos primeiros anos do Mestrado Profissional em Educação, foram produzidos mais de 150 artigos acadêmicos a partir de projetos de pesquisa e de outras ações que também envolvem o ensino e a extensão universitária. E em sua primeira avaliação pela Capes, referente ao quadriênio 2017-2020, o Mestrado obteve o conceito 4.

Para Sita, o conceito 4, recebido também pela proposta do Doutorado, é efeito de uma trajetória rica e positiva iniciada pelo Mestrado. “Essas produções, atendendo a prerrogativas do Mestrado Profissional, são direcionadas ao pensar e repensar a escola, a Educação Básica e a formação de professores. Além disso, esses fatores, agregados a outros, com certeza contribuíram para a aprovação do Doutorado pela Capes”, avalia a coordenadora.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Uergs, Alexandre Derivi, avalia que a conquista do Doutorado representa um reconhecimento do nível de excelência das atividades desenvolvidas pela universidade. “Um doutorado contribui diretamente para o desenvolvimento da ciência, pois exige um maior nível de aprofundamento e estudo, já que a tese é o resultado de uma pesquisa científica com colaboração original ou descoberta inédita para a área de estudos específica”, explica.

“Essa é uma grande conquista da comunidade acadêmica, especialmente do corpo docente do PPGed, diretamente envolvido, e da Unidade Litoral Norte - Osório. Agora que já conhecemos o caminho, vamos em busca do segundo doutorado”, acrescentou Derivi.

“Essa aprovação, ao mesmo tempo em que nos coloca um desafio, representa o merecido reconhecimento do trabalho de um grupo de professoras e professores que tem dedicado sua atuação não só para o crescimento da nossa instituição, mas também para a luta por uma sociedade justa, por meio das ações que a educação pública possa oferecer”, disse o professor Eduardo Pacheco.

O primeiro coordenador do Mestrado em Educação,Leandro Forell,conta que o grande desafio da primeira gestão foi consolidar um curso dentro da missão da Uergs de promover a educação pública de qualidade de forma descentralizada. “Quanto mais avançamos nos cursos stricto sensu, mais qualidade nós levamos para a descentralização do Ensino Superior”, afirma.

Próximos passos

Por se tratar de um novo curso da universidade, agora a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uergs deverá encaminhar a proposta do Doutorado ao Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, para o reconhecimento do curso nessa instância. Após esse reconhecimento, será organizado o edital para a abertura da primeira turma.