Mutirão da Saúde: Hospital de Praia Grande se prepara para realizar mais 1200 cirurgias eletivas

O Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Praia Grande, está se preparando para realizar mais de 1200 cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos próximos meses. Essa ação faz parte do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas de Santa Catarina, popularmente conhecido comoMutirão da Saúde, que tem o objetivo de diminuir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos na rede pública de saúde do Estado até o final de 2023.

Os pacientes que farão as cirurgias são aqueles que já estavam na lista de espera ou que foram inseridos na fila pela Central de Regulação do Estado. Os procedimentos ofertados pelo Hospital Nossa Senhora de Fátima são nas áreas de oftalmologia e plástica ocular, incluindo: cirurgias de catarata, de pterígio (alteração na membrana transparente que recobre a parte branca do olho), capsulotomia yag laser (procedimento que remove a opacidade presente em uma cápsula do olho, que protege o cristalino), implante de lente intraocular, e avaliação para cirurgia plástica oftalmológica.

“Sabemos que muitas dessas pessoas sofrem com dores, limitações e baixa qualidade de vida por causa das suas condições clínicas. Por isso, estamos empenhados em oferecer um atendimento humanizado, seguro e eficiente para todos os pacientes que serão beneficiados pelo programa. Nós do Hospital Nossa Senhora de Fátima estamos orgulhosos de fazer parte desse programa e de contribuir para melhorar a saúde pública do nosso Estado. Juntos, vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas que precisam da nossa ajuda”, enfatizou o diretor do Hospital Nossa Senhora de Fátima, Jean Gonçalves.

Mutirão da Saúde

O Mutirão da Saúde conta com um orçamento previsto de R$ 235 milhões para este ano. Além das cirurgias, o Programa também abrange as pessoas que aguardam por consultas cirúrgicas, exames e diagnósticos, dando prioridade aos pacientes oncológicos. Pacientes de Santa Catarina serão diretamente beneficiados pelo Programa, que visa garantir o acesso à saúde de qualidade e com agilidade para a população.

“Quero aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar a secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, pelo seu trabalho incansável à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Graças ao seu compromisso, dedicação e competência, o Programa de Cirurgias Eletivas se tornou uma realidade e um exemplo para todo o país. Assim como o Governador Jorginho Mello, que tem demonstrado uma grande sensibilidade e responsabilidade social ao priorizar as demandas da população mais vulnerável e carente de serviços de saúde”, finalizou o diretorJeanGonçalves.

Informações de contato:

[email protected]

(48) 99134-4078