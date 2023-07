Estudantes da Rede Estadual de ensino do RS são os leitores mais assíduos da plataforma nacional Árvore Livros

Os estudantes da Rede Estadual do Rio Grande do Sul são os leitores mais assíduos da plataforma de leitura Árvore Livros do mês de junho. Destinada aos alunos de todas as etapas da Educação Básica, a plataforma de leitura está presente em 25 unidades federativas do Brasil e disponibiliza mais de 50 mil livros e audiolivros, tendo beneficiado cerca de 2 milhões de estudantes das redes pública e privadaem todo o país.

No último levantamento, os quatro alunos com maior número de páginas lidas são da Rede Estadual gaúcha. Na etapa do Ensino Médio, pela ordem de posicionamento, os leitores mais assíduos são: Dener Vinícius Fronza, do Instituto de Educação Maria Cristina, do município de Humaitá, na 21º CRE; Matheus Almeida de Siqueira, do Colégio Antônio Mastella, de Jóia, na 36ª CRE; e Yasmin Jahn de Paula, do Colégio Caic Madezatti, de São Leopoldo, na 2ª CRE. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o 1º lugar foi de Ryan Prior dos Santos, do Colégio Haidee Tedesco Reali, de Erechim, da 15ª CRE.

Dener adora ler livros com temas de filosofia, História Antiga e Idade Média. Ele tem 15 anos, é do 1º ano e, concomitantemente ao Ensino Médio, faz o curso normal. Seu sonho é ser professor. “Acho muito legal a diversidade de obras e assuntos variados da plataforma. É difícil de ser encontrada em bibliotecas físicas. A ferramenta também tem um layout simples e agradável que incentiva a querer ler. Acesso principalmente pelo celular, o que facilita no dia a dia”, explica.

O subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo, parabeniza os alunos pelo feito que colocou o Rio Grande do Sul em destaque no cenário nacional de leitura. “Nossa parceria com a Árvore Livros leva materiais digitais para todos os estudantes da Rede Estadual por meio da plataforma Google Sala de Aula, de forma gratuita. Quero enaltecer o trabalho das escolas, dos alunos e dos pais por incentivarem o hábito em nossas crianças e jovens”, destaca.

Na Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, a plataforma está disponível para mais de 570 mil estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional.

Sobre a Árvore

A Árvore Livros é uma plataforma que utiliza recursos típicos de jogos digitais para incentivar a prática da leitura. Voltada para instituições públicas e privadas, a iniciativautiliza ferramentas tecnológicas com o objetivo de potencializar a Educação Básica e formar cada vez mais leitores no Brasil. Ao todo são mais de 11 mil escolas atendidas, contando com o suporte de 200 mil professores ebeneficiando 2 milhões de alunos.

Com mais de 50 mil títulos e conteúdos de atualidade, seus módulos de leitura utilizam recursos dinâmicos para ampliar a frequência de leitura, unindo aprendizagem, jogos e inteligência artificial. Focado na inovação, o ambiente virtualconta com recursos pedagógicos para apoiar os professores no estímulo ao desenvolvimento da leitura em sala de aula: relatórios de leitura, possibilidade de realizar indicações de livros, aplicação e correção de atividades pela plataforma e ainda projetos e trilhas de leitura alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Referencial Curricular Gaúcho.