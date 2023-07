Aviso de Pauta: SAMU inaugura ampliação da Unidade de Suporte Avançado de Mafra

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) inaugura nesta sexta-feira, 14 de julho, a nova Unidade de Suporte Avançado (USA) de Mafra. Com investimento de cerca de R$ 200 mil, a base passou por melhorias de infraestrutura e mobiliário, além de adequações para atender aos novos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

Estarão presentes na ocasião a secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto, o diretor do Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Móvel, Dionísio Cezar Medeiros, e a diretora do SAMU/FAHECE, Carla Birolo Ferreira.

Mafra faz parte da macrorregião Norte/Nordeste do SAMU em Santa Catarina, que conta ainda com duas Unidades de Suporte Avançado em Joinville, uma em Jaraguá do Sul e outra em Canoinhas. A segunda ambulância de Joinville foi entregue em fevereiro deste ano – na mesma data, também foi inaugurado o novo endereço da base do SAMU/USA no município, o que assegurou aumento dos atendimentos e redução no tempo de resposta às ocorrências na região.

Serviço:

O quê:Inauguração da adequação da USA de Mafra

Quando:Sexta-feira, 14 de julho, às 10h

Onde:Rua Quinze de Novembro, 267 – Centro de Mafra