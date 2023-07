Governo do Estado abre mais 78 leitos de UTI SUS em SC

O empenho do Governo do Estado e das unidades que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Santa Catarina para ampliar o atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já conta com 78 leitos abertos em pouco mais de um mês. Recentemente, um novo leito de UTI neonatal no Hospital Regional de São José entrou em funcionamento e quatro leitos de UTI pediátrica foram reativados no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, após reforma no local. Dos 10 leitos de UTI neonatal inaugurados nesta segunda-feira, 10 de julho, quatro já estão recebendo pacientes e os demais serão abertos ao longo desta semana.

“Com certeza esses leitos de UTI irão reduzir distâncias, fazer com que as gestantes de alto risco fiquem mais próximas dos seus domicílios e poder atender mais pacientes que precisam de terapia intensiva”, disse o governador Jorginho Mello.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, explica como Santa Catarina tem atuado para ampliar o número de leitos de UTI: “Na última reunião dos secretários estaduais de Saúde, no Conass, em Brasília, que participei ouvi o secretário do Distrito Federal falando que tinham 80 crianças na fila de espera para leito de UTI, e pensei: ‘em Santa Catarina estaríamos todos infartados’. Aqui, quando vemos a taxa de ocupação, já começamos a ligar para os hospitais para ver se é possível entregar antes do prazo e por muitas vezes conseguimos. Abrir esses leitos é de uma magnitude, que só para quem atua e está numa bancada de regulação para saber o quanto é importante”.

Serão ainda abertos mais 70 leitos de UTI, sendo 28 adulto, 11 pediátrica e 31 neonatal. A ação faz parte do conjunto de estratégias desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para ampliação das redes de atendimento, determinada pelo governador Jorginho Mello.

A ampliação das Unidades de Terapia Intensiva busca suprir a grande demanda por atendimentos de casos graves que vem ocorrendo neste período do ano, devido principalmente às doenças respiratórias. O painel de leitos do Estado aponta uma ocupação total de 92,73% em 1.238 leitos ativos. Ao todo, são mais 148 leitos que estarão disponíveis para a população.

78 leitos abertos:

30 leitos no Hospital Imigrantes, em Brusque – 10 adulto, 10 pediátrica e 10 neonatal.

5 leitos no Hospital Ilha, em Florianópolis – 5 neonatal.

2 leitos no Hospital Santa Catarina, em Blumenau – 2 neonatal.

6 leitos no Hospital Regional de São José – 6 neonatal.

4 leitos no Hospital São Vicente, em Mafra – 4 adulto.

10 leitos no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí – 10 adulto.

8 leitos no Hospital Regional Araranguá – 8 neonatal.

5 leitos no Hospital Tereza Ramos, em Lages – 5 neonatal.

4 leitos no Hospital Santo Antônio, em Blumenau – 04 neonatal.

4 leitos no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí – 4 pediátrica (reativados).

+70 leitos previstos:

4 leitos no Hospital Regional de São José – 4 neonatal.

20 leitos no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí – 10 adulto e 10 neonatal.

10 leitos no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio – 5 pediátrica e 5 neonatal.

8 leitos no Hospital Maicé, em Caçador – 8 adulto.

16 leitos no Hospital Azambuja, em Brusque – 10 adulto e 6 neonatal.

6 leitos no Hospital Santo Antônio, em Blumenau – 6 neonatal.

6 leitos no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí – 6 pediátrica.

