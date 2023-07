Escolas brasileiras podem se inscrever em prêmio de ensino de espanhol

Educação Há 27 minutos Em Educação Estudantes da Rede Estadual de ensino do RS são os leitores mais assíduos da plataforma nacional Árvore Livros Os estudantes da Rede Estadual do Rio Grande do Sul são os leitores mais assíduos da plataforma de leitura Árvore Livros do mês de junho. Destinada...