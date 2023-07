Banheiro assinado por Hellen Pacheco é destaque na CASACOR SP

A designer de interiores Hellen Pacheco assina o ambiente “Mediterrâneo em Mim” em sua primeira participação na CASACOR São Paulo. Em busca de um lugar tranquilo, a imaginação da designer foi até as praias do Mar Mediterrâneo, que serviram de inspiração para o espaço: um banheiro unissex funcional de 47m².

A referência ganhou uma interpretação cheia de brasilidade com o piso de porcelanato criado pela estilista carioca Isabela Capeto, uma peça em grande formato, com tons quentes, que mistura diversos padrões geométricos e foi feito exclusivamente para a Ceusa. O porcelanato Brasilidade é inspirado nos antigos azulejos hidráulicos e trouxe cor para o banheiro funcional da mostra.

Louças e metais trazem o contraponto com a modernidade. Nas bancadas, a arquiteta utilizou as cubas de apoio retangulares Slim Deca, em ébano fosco, e torneiras de piso retas Tube, no acabamento black matte. Os mobiliários são assinados por nomes importantes do design nacional como Roberta Banqueri e Zanini de Zanine.

A CASACOR São Paulo está em cartaz no Conjunto Nacional (Avenida Paulista 2073) até 06 de agosto. No dia 31 de julho, uma segunda-feira, a mostra terá data extra para atender o público.

Assim como nos anteriores, a CASACOR São Paulo manterá sua agenda de visitação programada, onde o visitante deve escolher o dia e a hora em que deseja visitar a mostra e, no ato da compra, atentar a esse detalhe, pois haverá tolerância máxima de 15 minutos para entrada no evento. A venda de ingressos acontece por meio do aplicativo CASACOR, no site oficial da mostra ou na bilheteria do evento, mediante disponibilidade.

