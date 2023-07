A pedido da SES, Hospital Santo Antônio entrega 10 novos leitos de UTI Neonatal

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, participou da entrega de 10 novos leitos de UTI Neonatal, no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, nesta segunda-feira, 10. A abertura dos leitos é uma parceria entre a Instituição e a Secretaria Estadual de Saúde, que habilitou a ampliação do serviço no hospital em maio deste ano, como parte do conjunto de providências adotadas pela pasta.

“Meu agradecimento a toda a equipe do hospital que acolheu a nossa demanda. Nesses últimos 60 dias conseguimos abrir 85 novos leitos de UTI neonatal, pediátrica e adulto. Esses leitos serão permanentes, essa é a orientação do governador Jorginho Mello para mantermos os leitos e evitar algumas situações complexas, como nos períodos de inverno com as doenças respiratórias agudas”, ressalta Carmen Zanotto.

Para a acomodação dos novos leitos, o local precisou ser ampliado, o espaço onde ficava localizado a UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais passou por obras. Toda a adequação do espaço, obras, materiais e equipamentos utilizados no novo setor foram adquiridos.

“A inauguração desses 10 novos leitos de UTI Neonatal reforça o compromisso do Hospital Santo Antônio em fornecer atendimento médico de qualidade, especialmente para os recém-nascidos mais vulneráveis. Acreditamos que cada bebê merece a melhor chance de começar a vida com saúde e bem-estar, e essa expansão é um passo significativo nessa direção” afirma Rafael Bertuol, Gerente Geral do Hospital Santo Antônio.

Ao todo, foram instaladas 10 novas incubadoras, Incubadora, Bilitron (para fototerapia), Respirador, Bomba de seringa e Incubadora de transporte.

Na solenidade, a vice -prefeita Maria Regina Soar reforçou a importância da parceria da SES com o município.

“Há 40 dias a Carmen esteve aqui num sábado pela manhã e fez o pedido para a instituição e todos prontamente atenderam. O que demonstra o comprometimento de toda a equipe do hospital com a saúde da nossa população”, destaca.