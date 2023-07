Projeto reserva 20% das vagas em universidades federais para agentes de segurança pública

A Câmara dos Deputados vai debater nesta terça-feira (11) como a recente legislação antidesmatamento da União Europeia poderá impactar as cadeias p...

Câmara dos Deputados Há 1 hora Em Câmara dos Deputados Audiência debaterá lei europeia contra desmatamento e seu eventual impacto nas exportações brasileiras A Câmara dos Deputados vai debater nesta terça-feira (11) como a recente legislação antidesmatamento da União Europeia poderá impactar as cadeias p...