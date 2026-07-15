Câmara aprova seis medidas provisórias com créditos extras; textos seguem para o Senado

A Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quarta-feira (15), seis medidas provisórias (MPs) com um repasse total de quase R$ 1,1 bilhão extra para seis ministérios e para operações de crédito. Foram aprovadas:

MP 1346/26 , que destinou R$ 20,4 milhões para recuperar os estragos causados por tornado no Paraná, em 2025;

MP 1347/26 , com R$ 285 milhões para ações em municípios atingidos por desastres climáticos;

MP 1351/26 , para subvenção econômica de R$ 330 milhões às empresas importadoras de gás de cozinha;

MP 1361/26 , que destinou R$ 75,3 milhões em auxílio financeiro para 10 mil famílias em Minas Gerais;

MP 1364/26 , com R$ 49,2 milhões para famílias afetadas por chuvas e enchentes no Nordeste; e

MP 1367/26 , para ações de quase R$ 337,5 milhões em prevenção e combate a incêndios e na fiscalização ambiental.

A Comissão Mista de Orçamento havia aprovado as seis MPs na semana passada. Os textos seguem agora para análise do Senado.