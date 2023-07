Ampliada com recursos da Rede Bem Cuidar, UBS de Feliz é inaugurada

Reformada e ampliada com R$ 360 mil da Rede Bem Cuidar, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Pioneiro, em Feliz, foi inaugurada nesta segunda-feira (10). O evento contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do prefeito do município, Junior Freiberger.

A UBS foi a pioneira na implantação da Estratégia de Saúde da Família em Feliz. Com os recursos, disponibilizados por meio do programa Avançar na Saúde, o espaço ganhou mais 60m² de área, passando a contar com 242m² no total. Durante a cerimônia, a secretária e o prefeito descerraram a placa de inauguração.

“Nessa região, o governo do Estado investiu mais de R$ 5 milhões em reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde”, disse Arita. “Isso porque essa é uma das regiões que mais se mobilizou por bons projetos para promover saúde, em especial da pessoa idosa.”

A secretária municipal de Saúde,Caroline Mortari,ressaltou o trabalho de 20 anos das equipes da UBS Pioneiro no atendimento às famílias. “Hoje é um dia extremamente importante para nós. No começo, era quase um galpão o local onde eram feitos os atendimentos”, disse. “Ao longo desses anos, conseguimos oferecer melhorias de infraestrutura e hoje temos um posto remodelado, com condições para atender ao usuário com qualidade.”

Para o prefeito, a ampliação da UBS destaca a parceria entre o município e o Estado. “Fica o nosso agradecimento ao governo, que tem dado apoio ao município e à população de Feliz”. Assim como a secretária municipal de Saúde, Junior também elogiou o trabalho desenvolvido na UBS. “Esse momento é o reconhecimento da atuação de toda uma equipe que, muitas vezes, tem feito mais do que suas atribuições.”

A Rede Bem Cuidar é um dos componentes do programa estadual de incentivos para a atenção primária, que repassa recursos financeiros aos municípios para custeio e investimento em serviços e ações de saúde.

Selo UBS Amiga do Idoso

Durante a cerimônia, Arita também entregou o Selo UBS Amiga do Idoso a 23 Unidades Básicas de Saúde de cidades integrantes da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Os municípios se destacaram com ações voltadas para a promoção do envelhecimento saudável e instituíram percursos nas redes de atenção e proteção às pessoas idosas.

“O certificado é um estímulo para o trabalho dos profissionais no dia a dia”, destacou a secretária municipal de Saúde. “A Rede Bem Cuidar trouxe uma série de ferramentas que facilitam e organizam o trabalho das equipes. Foi a soma desses fatores que possibilitou o selo.”

“O Selo Prata é mais uma etapa entre as muitas metas que tivemos de cumprir”, comemorou a gestora da Rede Bem Cuidar no município, Fernanda Welter. Atualmente, a UBS conta com 534 idosos cadastrados. “É mérito da equipe, que se empenhou para atingir todas as metas.”