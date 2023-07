Mostra Científica das escolas estaduais gaúchas entra na etapa regional

A Mostra Científica das escolas da rede estadual entra, no início desta semana na etapa regional após apresentações em todas as escolas no primeiro semestre. Com o objetivo de fomentar a iniciação científica e incentivar a integração entre diversas áreas do conhecimento, o tema deste ano é: Sustentabilidade e tecnologia para transformar

A Mostra Científica contempla estudantes de três categorias: ensino fundamental I (anos iniciais), ensino fundamental II (regular, integral e Educação de Jovens e Adultos) e ensino médio (regular, integral e Educação de Jovens e Adultos). Na primeira etapa, todas as escolas gaúchas classificaram um trabalho. Agora, cada Coordenadoria Regional de Educação irá selecionar um trabalho de cada categoria para a fase estadual.

A edição 2023 da Mostra Científica é uma parceria entre a Secretaria da Educação (Seduc) e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sicat). A escolha do nome Mostra Científica não restringir os trabalhos às ciências da natureza. Os estudantes foram estimulados a buscar soluções para os problemas reais das escolas e das comunidades através da integração de diversas áreas do conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas.

"Elaborar projetos que proponham soluções para os problemas e desafios relacionados à realidade da comunidade escolar, trazendo temáticas relacionadas à diversidade, à cidadania, ao meio ambiente e à inovação é de extrema importância por várias razões. Essa abordagem permite engajar os estudantes em um aprendizado significativo e relevante, além de proporcionar benefícios tanto para a comunidade escolar quanto para a sociedade como um todo”, explica a servidora da Seduc, Letícia Grigoletto.

Fase estadual

Encerrada a etapa regional, a Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação da Seduc vai ativar os ecossistemas de inovação do estado a fim de melhorar os projetos para a fase estadual da mostra, que será realizada em novembro e terá como participantes da comissão julgadora a titular da Seduc, Raquel Teixeira, e a titular da Sict, Simone Stülp.