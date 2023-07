Em agenda na Regional da Foz do Rio Itajaí, secretária visita hospitais e reúne-se com prefeitos, secretários municipais e gestores hospitalares

A secretária de estado da Saúde, Carmen Zanotto, segue percorrendo os municípios catarinenses em reuniões com gestores municipais da saúde. A dirigente cumpriu extensa agenda durante passagem pelos municípios de Itajaí, Camboriú e Itapema. Pela manhã, esteve na sede da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), no município de Itajaí. Na ocasião, reuniu-se com prefeitos, secretários municipais e gestores hospitalares e explanou sobre os “Desafios da Saúde Catarinense”.

No encontro, foram discutidas dificuldades enfrentadas na região referentes às portas de entrada hospitalares. O presidente da AMFRI e prefeito de Bombinhas, Paulo Henrique Muller, destacou a importância da participação da Secretaria de Estado da Saúde, representada pela gestora.

“Quero parabenizar a secretária por se dispor a vir até os municípios e conversar com os secretários de saúde. Sem dúvida isso muda muito, até porque a gente abre um amplo diálogo, ou seja, fazemos com que a Secretaria de Estado da Saúde escute realmente aquilo que tem de problema na ponta. Eu acho que dessa forma avançamos muito, principalmente nas políticas públicas de saúde de média e alta complexidade”, observa.

Para a secretária Carmen Zanotto este é o papel de um administrador público. “Foi uma reunião importante porque este é o nosso papel enquanto Estado. Esta é a orientação do governador Jorginho Mello, que é de estar presente e poder ouvir o conjunto dos secretários municipais da região, os hospitais e os prefeitos. E fizemos isto e demonstramos onde já conseguimos avançar, em especial, na questão da alta complexidade no câncer, ou seja, nestes procedimentos tempo sensíveis que não podem esperar em fila de cirurgia eletiva”, destaca.

Na oportunidade, Carmen lembrou que foram abertos mais 6 leitos de pediatria no Hospital Pequeno Anjo, de Itajaí, para atendimentos neste período crítico do inverno, e que o hospital Marieta também abriu mais 10 leitos de UTI adulto. A gestora salientou que será necessário abrir todo o Complexo Madre Teresa, anexo ao Marieta, para dar uma maior vazão às demandas. E ressaltou a importância de estimular cada vez mais os hospitais de pequeno porte a participarem com maior volume nos procedimentos de cirurgias eletivas.

No período da tarde, a secretária esteve reunida com os diretores dos hospitais Pequeno Anjo, em Itajaí, e Hospital Cirúrgico, de Camboriú, ocasião em que alinhou ações prioritárias.

Em Itajaí, aproveitou para falar com as mães dos pequenos e fez um apelo para as que ainda não vacinaram os seus bebês, solicitando que procurem logo um centro de vacinação. “A vacina contra gripe evita a superlotação dos leitos de UTI Pediátricos no nosso Estado”, destacou.

Felipe Cezar Pereira, diretor do Pequeno Anjo, observou a importância da sua passagem pela unidade. “O Hospital Pequeno Anjo vem nos últimos anos tentando promover um aumento global em todos os serviços oferecidos para a prefeitura e para o estado. Então a visita da secretária Carmen é muito importante porque fez com que a gente visse um futuro muito bom de aumento de demandas de cirurgias ortopédicas, cirurgias de otorrino, então só veio a contribuir para acelerar esse processo”, ressaltou.

Para encerrar o dia, Carmen visitou as obras do Hospital Santo Antônio de Itapema e da UPA de Porto Belo.