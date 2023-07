Thiaguinho leva Tardezinha para São Luiz

A Ita-Draft, chopp na lata da Itaipava, desembarca com Thiaguinho em São Luís para mais uma edição da turnê Tardezinha. Idealizado pelo cantor e com patrocínio oficial da Itaipava, o show ocorre no próximo sábado, 8 de julho, no Espaço Reserva (Shopping da Ilha) e são esperadas cerca de 25 mil pessoas. A atração terá início às 16h.





O evento traz como bebida oficial a Ita-Draft, o chopp na lata da marca pertencente ao Grupo Petrópolis. A cervejaria, de capital 100% nacional, lançou recentemente uma edição do produto tematizada do evento “Tardezinha”, com o rosto do Thiaguinho na ilustração.





Como parte da experiência, a marca vai oferecer ao público copos personalizados. Já a cobertura do show ficará por conta de um time de influenciadores que irá registrar os momentos nas redes sociais da Itaipava.





A Tardezinha terá, ao todo, 26 apresentações em 90% dos estados do Brasil e estima impactar 750 mil pessoas fisicamente e mais de 100 milhões de pessoas em todo o ano.



TARDEZINHA EM SÃO LUíS



Cerveja oficial: Ita-Draft

Data: 08/07/2023

Horários: abertura dos portões às 16h; início do show às 17h

Local: Espaço Reserva (Shopping da Ilha)