Proposta de reforma tributária zera alíquota da cesta básica

Política Há 4 horas Em Política Planalto confirma troca no Ministério do Turismo Daniela Carneiro será substituída pelo deputado federal Celso Sabino

Política Há 6 horas Em Política Ministra do Turismo permanece no governo, diz Paulo Pimenta Ministro disse que Palácio do Planalto aguardará votações no Congresso