IX Workshop Catarinense de Indicação Geográfica aceita trabalhos até 24 de julho

Segue até 24 de julho o prazo para submissão de trabalhos para o IX Workshop Catarinense de Indicação Geográfica, que acontece de 13 e 15 de setembro, em Lages. O formulário de submissão está disponível no site do evento.

O Workshop é realizado anualmente pela Epagri, com objetivo de discutir, aprofundar e disseminar a Indicação Geográfica (IG) como instrumento de valorização e distinção de produtos, geração de renda, preservação do patrimônio cultural, de desenvolvimento regional multifacetado, organização da produção e criação de valor agregado.

O registro de Indicação Geográfica é conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado.

Santa Catarina conta até agora com sete IGs, obtidas com apoio da Epagri, Sebrae e outros parceiros: Erva-mate do Planalto Norte Catarinense , Maçã Fuji da Região de São Joaquim, Vinhos de Altitude de Santa Catarina, Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul Brasileiro, Vinho dos Vales da Uva Goethe, Banana da Região de Corupá, e Campos de Cima da Serra para Queijo Serrano.

Resumos expandidos

Em sua nona edição, o Workshop está aceitando submissão de resumos expandidos, que contenham entre três e cinco páginas com texto, elementos gráficos e referências. Os resumos devem seguir modelo disponibilizado no site do evento.

Os resumos expandidos devem ser inscritos em um dos três grupos de trabalho (GTs): Sustentabilidade e Desenvolvimento Territorial; Aspectos Legais e Políticas Públicas; Dinamismo, Inovações e Tendências de Agregação de Valor. Contudo, a organização do evento ressalta que as ementas dos GTs não são exaustivas, servem para nortear os autores. Caso o tema esteja em harmonia com o contexto e tenha pertinência com o eixo central, poderá ser aceito.

Os trabalhos submetidos serão avaliados pelo Comitê Científico do evento, que vai aprovar ou reprovar o conteúdo, sem possibilidade de recurso contra qualquer decisão. Não há limitação quanto ao número de autores ou de coautores, nem quanto ao número de trabalhos submetidos, desde que tenham conteúdos distintos.

Serão duas modalidades de apresentação dos resumos expandidos: oral ou em pôster. No caso de coautoria, ao menos um dos autores deverá estar inscrito no evento, sendo obrigatória sua presença para a apresentação. Os trabalhos apresentados no Workshop constarão nos anais do evento, que serão publicados posteriormente.

O IX Workshop Catarinense de Indicação Geográfica não cobra inscrição para participantes ou para apresentação de trabalhos. Também não há custos para publicação dos trabalhos nos anais do evento. No dia 15 de agosto o Comitê Científico vai divulgar o resultado da avaliação por e-mail ou no site do evento.

Para saber mais, acesse: https://www.redeindicacaogeografica.com/trabalhos

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, jornalista

Fones: (48) 3665-5407 / 99167-3902