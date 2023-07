Secretaria da Agricultura do Rio de Janeiro realiza visita técnica à Cidasc para troca de experiências na área de defesa agropecuária

Nesta quarta-feira (05/07), a presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Celles Regina de Matos, recebeu o Subsecretário de Estado da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro (SEAPPA), Felipe Brasil. O profissional veio em busca de conhecimento sobre as melhores práticas de Defesa Sanitária e Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal praticados pela companhia em Santa Catarina.

“O estado fluminense está se reestruturando e Santa Catarina é o modelo que mais interessa seguir, porque é referência e segundo tem semelhanças entre os tipos de produção e com formação geográfica”, afirma Felipe Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para a presidente da Cidasc, “é uma satisfação receber o colega e poder contribuir com nossa expertise e troca de experiência. Santa Catarina tem muitas décadas de trabalho vitorioso e reconhecido nacional e internacionalmente, e inspiração para muitos”, revela Celles.

Foto: Reprodução/Secom SC

Participaram da reunião o diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Rodrigo Torres Severo, e o gestor do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Deinp) da Cidasc.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sobre a Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Empresa Pública, criada em 1979, tem como missão a execução das ações de sanidade animal e vegetal, a preservação da saúde pública, a promoção do agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Com a visão de ser reconhecida como referência e excelência em sanidade agropecuária, a companhia baseia-se nos seus valores, que são: a excelência, a legalidade, a transparência e a credibilidade, para contribuir com a agropecuária catarinense.

Por delegação da Secretaria de Estado da Agricultura, é de competência da Cidasc executar os serviços de defesa sanitária animal e vegetal, assegurar a manutenção do serviço de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal através do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

Para alcançar a missão da companhia, os departamentos técnicos, vinculados à Diretoria de Defesa Agropecuária, executam as atividades finalísticas da Cidasc.

Sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA)

À Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) compete, direta ou indiretamente, elaborar, coordenar e executar políticas, programas e projetos de desenvolvimento socioeconômico sustentável do setor primário da economia. Compete, ainda, implementar políticas públicas voltadas à agricultura familiar e a todo o agronegócio, cumprindo uma agenda social com ênfase na geração de oportunidades de trabalho e renda para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Além disso, atua na sistematização e difusão das informações no meio rural, bem como na promoção e articulação de medidas que assegurem ao produtor rural o escoamento e a comercialização da produção, aproximando o produtor do consumidor, como forma de propiciar a manutenção da subsistência e o abastecimento em todo Estado do Rio de Janeiro.

Em paralelo, a Defesa Agropecuária mantém a garantia de produtos saudáveis no mercado interno e externo e a preservação do território estadual de animais e vegetais contaminados por pragas e doenças.

