Um dos mais criativos artistas do teatro, diz Lula sobre Zé Celso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nesta quinta-feira (6), a morte do ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, conhecido como Zé Celso. “O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas”, diz a nota assinada por Lula e divulgada pelo Palácio do Planalto.

Para Lula, Zé Celso foi um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro e deixa um imenso legado na dramaturgia brasileira e na cultura nacional .

“Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Transformou o Teatro Oficina em São Paulo em um espaço vivo de formação de novos artistas”, afirmou. “Meus sentimentos aos seus familiares, alunos e admiradores. O legado de José Celso Martinez marcou a história das artes no Brasil e não será esquecido”, acrescentou o presidente.

O dramaturgo morreu na manhã desta quinta-feira (6) . Ele tinha 86 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde terça-feira (4) após um incêndio ter atingido o apartamento em que morava . O fundador do Teatro Oficina teve 53% do corpo queimado, além de inalar fumaça.