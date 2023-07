Santa Catarina visa expandir o modelo de educação de agronegócio do Centro de Atendimento Socioeducativo de Chapecó

Santa Catarina visa expandir o modelo de trabalho e educação no agronegócio utilizado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Chapecó, unidade integrante do Departamento de Administração Socioeducativa. Os jovens produzem hortaliças que, além do consumo na unidade, são distribuídas às redes supermercadistas da região. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, conheceu o modelo de sucesso implantado na unidade e discutiu formas de fortalecer e apoiar ainda mais o setor operacionaldolocal.

“Esse é um exemplo que nós temos que seguir em todo o estado. A Secretaria da Agricultura vai aportar recursos para ajudar a equipar e fazer com que se amplie esse trabalho para que esses jovens tenham uma atividade, conheçam a agricultura e daqui a pouco sejam os empreendedores rurais de Santa Catarina. É um programa que pretendemos levar para os outros centros socioeducativos e para os presídios. Além do papel social que a secretaria vai desempenhar, também podemos contar com a assistência da Epagri”, ressalta o secretário da Agricultura, Valdir Colatto.

A agricultura assume uma função socioeducativa que estimula as relações interpessoais e viabiliza o envolvimento e a participação dos jovens em um processo coletivo. A produção de verduras, legumes e hortaliças faz parte das atividades laborais dos adolescentes e proporciona conhecimento e uma ocupação sadia durante o período de internação.

Os valores obtidos com a venda dos produtos são aplicados integralmente em melhorias nos espaços da unidade em que os internos têm acesso. O trabalho é acompanhado por dois engenheiros agrônomos e garante, além da oportunidade do aprendizado no setor agro, a diminuição dos custos de operação para o Estado.

Durante a visita, o secretário Colatto se comprometeu em fornecer recursos para a aquisição e instalação de uma estufa semi-hidropônica destinada ao cultivo de morangos e firmou compromisso para doação de um trator fruteiro com implementos para aperfeiçoar a manufatura agrícola no local.

Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Iran Schleder Jr | [email protected]

(48) 3665-9317

Secretaria de Estado da Agricultura

Paulo Henrique Santhias | [email protected]

(48) 3664-4418