Secretária visita estruturas administrativas da SES na Grande Florianópolis

Mantendo a rotina de visita técnica em todas as unidades e estruturas administrativas da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a secretária Carmen Zanotto esteve nesta terça-feira, 4, na Diretoria de Logística (Dlog), Gerência de Bens Regulares (Geber) e Gerência de Patrimônio (Gepat), localizados no Distrito Industrial de São José, e também no Anexo I da SES, no centro de Florianópolis.

Na Dlog e Geber, a secretária reuniu-se com o superintendente de Gestão Administrativa, Luciano Jorge Konescki, e o diretor Alexandre de Souza para tratar das demandas do serviço, melhorias no sistema de controle de estoque e acompanhou a logística de armazenamento e distribuição dos medicamentos e produtos que são encaminhados para as regionais de saúde e distribuídos aos municípios. Atualmente no local estão armazenados medicamentos, materiais de enfermaria e cirurgia, nutrições e demais produtos diversos, sendo para atendimentos judiciais, hospitalares e dos Componentes Especializado e do Estratégico de Assistência Farmacêutica.

Logo após, a secretária conheceu o prédio da Gerência de Patrimônio e conversou com os profissionais e com o gerente Ademilson Hames. No local estão guardados os bens patrimoniados que não estão sendo utilizados no momento e os inservíveis para uso nas unidades e departamentos da SES, entre eles os que aguardam por leilão ou destinação adequada. “Precisamos intensificar a recuperação do que é possível para redistribuir a quem precisa. Há muitas pessoas que precisam de um colchão hospitalar para que seu familiar fique melhor acomodado em casa”, solicitou a secretária Carmen Zanotto.

No retorno para Florianópolis, a secretária visitou todas as áreas, gerências, diretorias e superintendências instalados em todos os andares do Anexo I. Entre conversas, abraços e reencontros, os servidores e servidoras expuseram situações de rotina de trabalho, dificuldades enfrentadas e vitórias diárias vivenciadas.