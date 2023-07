Secretaria da Agricultura debate com o BID projetos de ampliação da rede elétrica na área rural

A busca de recursos para ampliação da rede de energia elétrica na área rural catarinense foi pauta de encontro nesta terça-feira, 4, entre o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, o responsável pelo diálogo setorial e pelas operações energéticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Carlos Echevarría, diretores da Celesc, da Secretaria e da Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural de Santa Catarina (Fecoerusc).

De acordo com o secretário Valdir Colatto, a reunião foi estabelecer os primeiros contatos, para mostrar as necessidades e estudar o melhor encaminhamento. “Esse encontro com BID tem a finalidade de buscar recursos para a atividade, principalmente, da questão da energia na área rural, que é um das bandeiras do governador Jorginho Mello. A instalação de energia trifásica para gente continuar o trabalho com a Celesc com recursos do Banco Mundial”, destacou.

As cooperativas de eletrificação rural também serão inseridas dentro de futuros projetos financiados pelo BID. São 22 cooperativas desse setor em Santa Catarina, e atende mais de um milhão de pessoas.

“Nós precisamos incluí-las nesse processo de levar energia trifásica e também do acesso da linha principal até a propriedade. As cooperativas são importantes, precisamos mantê-las ativas e, para isso, nós temos que incluí-las num projeto que tenha recursos para fazer esse benefício”, comentou Valdir Colatto.

Durante a reunião, o representante do BID reforçou o apoio da instituição aos projetos de Santa Catarina e se colocou a disposição para dialogar sobre a proposta apresentada no encontro.

Estiveram também presentes na reunião, Luiz Ramos e Izaias Ulysses Júnior, representando a Celesc, além do presidente da Fecoerusc, Edson Flores da Cunha, e diretores da Secretaria da Agricultura.

