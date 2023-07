Governador e representantes de órgãos estaduais discutem enfrentamento à influenza aviária com o Mapa

Para alinhar o enfrentamento à influenza aviária, autoridades de diferentes instâncias de governo participaram nesta segunda-feira, 3, de reunião multissetorial, realizada na sede da Defesa Civil em Florianópolis. A reunião foi organizada pela Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária em Santa Catarina e contou com a presença do governador Jorginho Mello; do secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, de representantes de órgãos estaduais, municipais e das entidades ligadas ao setor produtivo.

O governador se mostrou confiante quanto à possibilidade de manter o plantel avícola catarinense livre da doença. “Tenho esperança, pois estamos vigilantes, trabalhando com todos os órgãos ligados à Secretaria de Estado da Agricultura, fazendo trabalho em conjunto com os municípios”, disse Jorginho Mello na reunião.

O superintendente federal, Fúlvio Brasil Rosar Neto, fez a abertura do evento e coube à veterinária Silvia Camargos Quintela, do MAPA, apresentar o panorama da influenza aviária no continente e no Brasil neste momento. Na semana passada, foi registrado um caso de influenza aviária em uma ave silvestre no litoral catarinense, distante das áreas de produção comercial.

Foto: Reprodução/Secom SC

O governador salientou também o valor que o setor avícola gera para Santa Catarina, sendo o segundo maior exportador de aves do Brasil: “Não somos os primeiros porque somos um estado pequeno em dimensões, mas produzimos com qualidade”.

O secretário de Estado da Agricultura reafirmou o apoio do Governo do Estado no combate a influenza viária. “Conte conosco, com certeza iremos vencer essa batalha”, disse ele, agradecendo o empenho dos colaboradores dos órgãos ligados à secretaria e entidades.

Foto: Reprodução/Secom SC

Jorge Luiz de Lima, diretor executivo da ACAV e Sindicarne, palestrou sobre a importância que o setor tem para a economia catarinense: são 480 mil empregos diretos e indiretos. A Cidasc, órgão oficial de defesa agropecuária de Santa Catarina, ligado à Secretaria de Estado da Agricultura, comunicou as ações já realizadas para prevenção da influenza aviária em território catarinense. Os dados foram apresentados pelo diretor de Defesa Agropecuária, Diego Torres Severo.

A presidente da Cidasc, Celles de Matos, lembrou que o corpo técnico da Companhia é capacitado para enfrentar a situação e proteger a produção comercial. “Estamos unidos com os demais órgãos públicos e o setor produtivo, temos excelência em defesa agropecuária e devemos conseguir manter nosso plantel de aves livre da influenza aviária”, afirmou a presidente.

Também acompanharam a reunião técnicas da área de biodiversidade do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), representantes da Secretaria Estadual de Saúde, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

