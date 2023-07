Delegação catarinense encaminha propostas para o SUS na 17ª Conferência Nacional de Saúde

Proposições foram elaboradas nas Conferências Municipais de Saúde

Começou em Brasília no domingo, 2, e vai até quarta-feira, 5 de julho, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Santa Catarina está presente com uma delegação de 100 pessoas eleitas nas jornadas municipais, macrorregionais e Estadual. Os delegados e delegadas catarinenses vão defender as 20 propostas aprovadas na Etapa Estadual para embasar o Plano Nacional de Saúde. O tema abordado este ano é “Garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia!”.

“Ouvindo os gestores, profissionais de saúde, prestadores e usuários, durante as conferências municipais, macrorregionais e estadual, a situação da saúde de cada município catarinense foi avaliada, o que possibilitou que fossem propostas as diretrizes para a construção de políticas públicas na etapa nacional”, explicou a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O espaço é um fórum de debate que reúne um público estimado de cerca de 6 mil pessoas de diversos segmentos da sociedade. Vindas de todos os estados do Brasil, as delegações irão discutir e construir conjuntamente as políticas públicas e propostas que irão nortear as ações e decisões do governo federal para o SUS nos próximos anos.

De acordo com o secretário do Conselho Estadual de Saúde (CES), José Carlos, a 17ª Conferência Nacional é o resultado das conferências municipais e estaduais realizadas em todo país, desde março.

“A maioria das propostas foram elaboradas nas conferências municipais, ou seja, é a oportunidade do cidadão manifestar sua vontade e apontar os problemas e soluções que são necessárias para a melhoria da atenção aos usuários, na ponta. Para Santa Catarina, a contribuição das conferências é fundamental para nortear o Plano Estadual de Saúde, considerando que este ano é ano da sua elaboração”, destaca.

O represetante completou salientando a importância do apoio dado pela Secretaria de Estado da Saúde. “A SES viabilizou toda estrutura em todas as etapas da conferência para que a participação dos catarinenses tenha sido e seja realmente efetiva”, ressalta.

Conforme o Ministério da Saúde, as etapas preparatórias da 17ª edição contaram com mais de 2 milhões de participantes em todo Brasil – o dobro da última edição. Estarão presentes representantes da sociedade civil, entidades, fóruns regionais, movimentos sociais e organizações.



Clique aqui e confira as 20 propostas principais selecionadas nas etapas estadual e defendidas na 17ª Conferência Nacional de Saúde