Aztiq e Innobic anunciam preço da venda secundária de ações ordinárias da Lotus pela AEMH

LONDRES e BANGKOK, Tailândia, July 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aztiq Pharma Partners ("Aztiq"), uma empresa de private equity focada no setor de ciências da vida, e a Innobic (Asia) Company Limited ("Innobic"), o braço de ciências da vida do conglomerado tailandês de petróleo e gás PTT Public Company Limited ("PTT") (coletivamente, "os acionistas"), anunciaram hoje o preço de uma venda de 25.095.850 ações da Lotus Pharmaceuticals (1795: TT; "Lotus", "a empresa"), uma empresa farmacêutica multinacional, a um preço de NT$ 297 por ação. A negociação será liquidada em 5 de julho de 2023, sujeita ao cumprimento dos procedimentos habituais de liquidação. A venda está sendo executada pela Alvogen Emerging Market Holdings Limited ("AEMH"), que continuará a deter 41% das ações ordinárias da Lotus após o fechamento da transação. Incluindo as participações diretas da Innobic na Lotus, os acionistas continuarão a deter aproximadamente 47,7% da empresa.



Robert Wessman, fundador da Aztiq, comentou: "O anúncio de hoje é um grande passo na evolução da Lotus, que começou como uma empresa cujos negócios eram quase inteiramente domésticos. A empresa hoje evoluiu para uma empresa farmacêutica global com um vasto portfólio de produtos e um alcance global que atinge quase todos os cantos do mundo através do negócio de exportação da empresa ou através da própria infraestrutura comercial da Lotus que se espalha por toda a Ásia. Como presidente, estou ansioso para continuar a trabalhar com a equipe de gestão consagrada da Lotus que liderou essa transformação para colaborar na estratégia e expandir o negócio no futuro."

Dr. Buranin Rattanasombat, Diretor de Novos Negócios e Infraestrutura da PTT e Presidente da Innobic, comentou: "Esta transação é um passo significativo para a Lotus, pois aumenta simultaneamente a circulação das ações e diversifica a base de acionistas com fortes investidores institucionais. Como principal acionista da Lotus, nossos interesses permanecem verdadeiramente alinhados com os da empresa e de seus valiosos acionistas."

O J.P. Morgan e o Credit Suisse estão atuando como agentes de colocação para o negócio.

Sobre a Aztiq

A Aztiq é uma empresa visionária de private equity focada em saúde dedicada a promover a inovação e impulsionar mudanças positivas no setor. Liderada por Robert Wessman e uma equipe de empreendedores veteranos, a Aztiq está comprometida em identificar, investir e nutrir soluções inovadoras de saúde em farmacêutica e biotecnologia para enfrentar os desafios globais de saúde. Ao aproveitar a experiência acumulada da equipe, a Aztiq visa melhorar os resultados dos pacientes, aumentar o acesso a cuidados de saúde de qualidade e criar um ecossistema de saúde mais eficiente e sustentável. Com um histórico comprovado de sucesso, a Aztiq continua a causar um impacto duradouro na saúde e no bem-estar das pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.aztiq.com e siga a Aztiq no LinkedIn .

Sobre a Innobic

A Innobic (Asia) Company Limited é uma subsidiária integral da PTT, a maior empresa de energia da Tailândia de propriedade majoritária do Ministério das Finanças da Tailândia e listada na Fortune Global 500. A PTT deixou de ser uma fornecedora nacional de energia para se tornar um conglomerado multinacional e começou a diversificar os negócios em novos setores, incluindo Ciências da Vida, Energias Renováveis, Cadeia de Valor de Eletricidade e Empreendimentos, para servir como sua nova curva S. Ela estabeleceu oficialmente a Innobic em dezembro de 2020 com o objetivo estratégico de construir uma nova presença nos campos de Ciências da Vida para o Grupo PTT, com foco inicial em produtos farmacêuticos, e visa fazer com que a Innobic se torne uma empresa líder em Ciências da Vida na região para trazer a melhor ciência e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para mais informações, visite www.innobicasia.com





Informações para a mídia: Ming Li +16465093032 [email protected] Jaruchai Sutjarittam +66888924564 [email protected]

