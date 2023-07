Depois do grande sucesso alcançado nos Estados Unidos e no Canadá, a DEKA lança três extraordinárias plataformas a laser e de micro-ondas no Congresso Mundial de Dermatologia na Singapura

A DEKA, subsidiária do El.En. Group, listada no Eurostar Next da Bolsa de Valores Italiana (ELN.MI) e especializada no desenvolvimento e manufatura de dispositivos de ponta baseados em energia para estética e cirurgia, anunciou o lançamento da sua nova linha "PRO", baseada em dispositivos a laser e de micro-ondas, no 25o Congresso Mundial de Dermatologia, que acontecerá na Singapura de 3 a 8 de julho.

The new PRO Line by DEKA (Photo: DEKA)

A DEKA, após o grande sucesso alcançado nos Estados Unidos e no Canadá com seus sistemas proprietários de depilação para rejuvenescimento facial e modelagem corporal não invasiva, apresenta as plataformas Again PRO, RedTouch PRO e Onda PRO ao mercado.

Com essas novas soluções, a DEKA transforma os paradigmas da medicina estética tradicional, da dermatologia e da modelagem corporal não invasiva, direcionando-os para novas fronteiras de aplicação.

Riccardo Stocchi, gerente de inovação da empresa, afirmou: "A linha PRO é outro exemplo da capacidade da DEKA de gerar inovação, levando tecnologias inovadoras e de alto nível ao mercado, criando benefícios enormes tanto para operadores quanto para pacientes. A DEKA investiu muito em pesquisa e desenvolvimento e pesquisa clínica, obtendo resultados extraordinários. A empresa também trabalhou no design das máquinas e usabilidade do software, bem como nas interfaces gráficas inovadoras, que são completamente intuitivas e de fácil utilização."

Paolo Salvadeo, CEO da DEKA e gerente geral do El.En., concorda e acrescenta: "As três novas soluções da linha PRO são um sonho que se tornou realidade. O modelo organizacional, os recursos de engenharia, o trabalho em equipe, a paixão com a qual levamos nossos projetos adiante diariamente, junto com a tecnologia da DEKA, confirmam um foco atual e constante nas necessidades dos médicos e nas expectativas dos seus pacientes. Nunca paramos e devemos continuar inovando também no futuro".

Na crescente categoria de sistemas não invasivos e procedimentos baseados em energia, a depilação está na posição mais proeminente.

Especificamente com relação às últimas três inovações da DEKA, a Again PRO revoluciona a base tecnológica de seu predecessor "Again", que recebeu o prêmio AMWC 2022 na categoria "Melhor dispositivo a laser, de luz e com base em energia". Com a Again PRO, vem uma nova oportunidade: a depilação dos pelos mais finos e mais claros. O que se acrescenta a isso é o aprimoramento da modalidade Moveo, que está fazendo um sucesso enorme nos Estados Unidos porque é uma tecnologia indicada para o tratamento de peles escuras e é apreciada por seu alto nível de conforto ao paciente. A plataforma Again PRO, uma combinação dos lasers Nd:YAG e Alexandrite, foi bastante otimizada para tratamentos vasculares, lesões superficiais pigmentadas e rejuvenescimento da pele. Por outro lado, diretamente dos EUA temos o tratamento "Moveo GLO", que funciona na própria sessão para fotoenvelhecimento e problemas de pigmentação facial. Um tratamento "3 em 1" com um efeito "GLO(w)".

A mais recente Onda PRO está passando pelo mesmo sucesso que a tecnologia "PGWTM" (Precision GigaWave) está tendo nos EUA. Com isso, a DEKA está tratando de várias celebridades mundialmente com suas plataformas ONDA proprietárias, literalmente revolucionando o paradigma de tratamentos de modelagem corporal não invasivos, agindo em celulite, adiposidade localizada (incluindo gordura submentoniana) e flacidez da pele por meio de micro-ondas seletivas e controladas. A singularidade da Onda PRO foi aprimorada por meio da adição de uma terceira peça manual, o "POCKET", que age no rosto e produz um efeito de lifting potente combinado com uma sólida tonificação da pele. "Desde a primeira sessão, o sistema produz um efeito de lifting e tonificação nas bochechas e outras áreas do rosto. Nunca vi nada desse tipo antes", afirmou o Dr. Joseph SeokBae Seo, dermatologista sul coreano especialista.

Outra inovação importante é o RedTouch PRO, o único dispositivo a laser do mundo capaz de agir diretamente nas fibras colágenas (emite potentes feixes fracionários de luz vermelha coerente a 675 nm), que permite alcançar resultados muito importantes em tratamentos de rejuvenescimento não ablativos para cronoenvelhecimento e fotoenvelhecimento, de maneira muito mais rápida e sem dor, bem como em marcas, em melasmas e na criação de novo colágeno. Os protocolos revolucionários "ReLive" para cuidados de peles de pessoas mais jovens, e "Moveo RED", adequado para tipos de peles mais escuras, também na modalidade InMotion, estão associados com o RedTouch PRO.

O RedTouch PRO é absolutamente complementar e sinérgico aos tratamentos de preenchimento volumétrico.

Sobre a DEKA M.E.L.A.

A DEKA M.E.L.A. é uma subsidiária da grande multinacional EL.EN. Group, que tem mais de 40 anos de experiência no mundo de lasers.

A empresa italiana sediada em Florença tem suas raízes em uma cultura que tornou a excelência de pensamento sua característica predominante. Graçasàsua herança cultural inestimável e seu contexto histórico único, a DEKA tem como visão a promessa de um valor universal: transformar a descoberta científica em um benefício concreto para médicos e pacientes e traduzir cada inovação tecnológica na melhoria contínua da sua linha de produtos e serviços para o aprimoramento da qualidade de vida das pessoas.

DEKA significa alcançar a perfeição e a excelência e ser nota "10", o número perfeito de acordo com o filósofo e matemático Pitágoras.

