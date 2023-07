Aplicativo vai monitorar secagem e armazenamento de grãos em SC

A família Kunst, de São Carlos, no Oeste Catarinense, será a primeira da região a contar com aplicativo para fazer monitoramento remoto do processo de secagem e manutenção de grãos. No dia 20 de junho a propriedade da família recebeu a visita de agricultores e técnicos, que conheceram os dois silos secadores de grãos instalados no local.

Os dois silos instalados na propriedade foram construídos com técnica desenvolvida pela Emater do Rio Grande do Sul e disseminada pela Epagri, empresa do Governo do Estado de SC. A tecnologia utiliza apenas ar em temperatura ambiente para secar e manter os grãos sadios, que serão usados na alimentação de animais. Os dois silos da família Kunst têm capacidade de armazenar 6,5 mil sacas de milho, empregadas na nutrição de suínos.

José Cleo, um dos agricultores anfitriões da visita, falou aos presentes sobre os benefícios de ter um alimento armazenado nestas condições, que resulta em ganho zootécnico para os animais, maior rendimento no desenvolvimento e menor custo de produção. Os visitantes conheceram toda a estrutura e funcionamento dos silos, desde o recebimento, limpeza e monitoramento, até a manutenção dos grãos secos.

O professor Guilherme De Santana Weizenmann, do campus de Chapecó do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), participou da visita. Partiu dele a proposta de construir um sistema de acompanhamento e monitoramento remoto do processo de secagem e manutenção dos grãos depositados nos silos da família Kunst.

Paulo Cesar Menoncini, extensionista rural da Epagri em São Carlos, explica que as conversações para construção do sistema iniciaram em 2019, mas não avançaram por conta da pandemia. Na visita do dia 20 a parceria foi firmada.

Sensores e aplicativo

Para efetivar o projeto serão instalados sensores no silos da família, para medir, em tempo real, a umidade relativa do ar, a temperatura da massa de grãos e a temperatura do ambiente externo. Caberá ao professor e seus alunos desenvolver o aplicativo, que será instalado no celular ou computador da família.