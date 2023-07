CASACOR São Paulo abriga experiências gastronômicas exclusivas

A CASACOR São Paulo 2023 está de portas abertas até o dia 06 de agosto no Conjunto Nacional, com 74 ambientes, criados por um elenco de arquitetos de todas as regiões do Brasil, além de nomes internacionais. A mostra reúne também uma área de gastronomia com diversas opções para o público, que vão desde buffet de sabores brasileiros, até bares com drinks e clima de balada para quem quer aproveitar a noite paulistana.

Logo na entrada do evento, um balcão de vidro iluminado chama atenção e pontua o clima tecnológico do espaço. Esse é o The Bar & Caracol, criado em alusão ao visual do antigo endereço do bar no centro da capital paulista. Projetado por Luciana Viganó e comandado por Millos Kaizer, oferece degustação de clássicos da coquetelaria. O espaço conta com DJ na programação em alguns dias durante a noite.





A confeitaria saudável de Isabela Akkari atende os visitantes em um espaço arquitetado por Fernanda Rubatino. No Savoir-faire o menu valoriza ingredientes brasileiros e saudáveis, sem glúten, sem lactose e sem açúcar.





A Chef Mariana Fonseca retorna com o restaurante MYK à CASACOR, num ambiente criado pela arquiteta Carla Felippi. O menu possibilita aos visitantes aproveitar a culinária grega, seja nas mesas de jantar, na área do home theater, na sala de estar ou no terraço do ambiente.





A figura do jardineiro é o foco do projeto de VilaVille Arquitetura para o espaço do restaurante de comida vegetariana HORTA, também encabeçado pela Chef Mariana Fonseca, com cardápio de inspiração mediterrânea.





Galhos secos de jabuticabeira adornam a estrutura de madeira na entrada do veterano restaurante Badebec, arquitetado nesta edição por Renan Altera. Com cardápio assinado pela sócia-fundadora e chef Lourdes Bottura em estilo self-service, é inspirado na gastronomia internacional com aspectos brasileiros, trabalhando com ingredientes naturais e orgânicos.





A CASACOR São Paulo 2023 tem patrocínio master Deca, patrocínio Coral, parceira de tecnologia LG, patrocínio local Duratex e Casa Riachuelo, banco oficial Banco BRB, carro oficial Peugeot, apoio local Portinari e Savoy, fornecedores oficiais The Bar e Vivo Fibra, seguradora oficial Pottencial Seguradora, media partner oficial Veja e hotel oficial Radisson Oscar Freire.