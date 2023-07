Escritórios abertos podem prejudicar a produtividade

Em muitas empresas modernas, a tendência de adotar espaços abertos e ambientes de trabalho colaborativos tem ganhado cada vez mais popularidade. A ideia por trás dessa abordagem é promover a interação entre os funcionários, estimular a criatividade e melhorar a comunicação. No entanto, estudos indicam que esses espaços abertos podem não ser tão benéficos quanto se imaginava, especialmente quando se trata da saúde mental dos trabalhadores.

O estudo “O impacto do espaço de trabalho aberto na colaboração humana”, da Harvard Business School, descobriu que escritórios de planta aberta (espaços de escritório sem paredes e portas) levam na verdade a uma diminuição de 70% na comunicação cara a cara. Além disso, a pesquisa aponta que o ruído constante pode gerar a sensação e sobrecarga sensorial, aumentando o estresse e a ansiedade e tornando os colaboradores menos produtivos.

Charles Betito, especialista em treinamento de lideranças e promoção de saúde mental no trabalho, ressalta que embora a intenção desses espaços seja promover a interação, eles podem levar a distrações constantes, já que para muitas pessoas, é difícil se concentrar em suas tarefas quando estão expostas a um ambiente barulhento e cheio de estímulos visuais. “Um esforço mental considerável pode ser necessário para manter o foco no próprio trabalho e não se distrair com sons, movimentos, acontecimentos e a entrada e saída de outras pessoas”, aponta ele.

O especialista ressalta que a ausência de paredes ou divisórias pode resultar em uma sensação de falta de controle sobre o ambiente de trabalho, o que pode ser especialmente prejudicial para pessoas introvertidas ou aquelas que precisam de um ambiente tranquilo para se concentrar. “Essa falta de privacidade também pode levar a uma maior pressão para sempre parecer ocupado e disponível, criando uma pressão para demonstrar um alto nível de engajamento, mesmo quando precisam de um momento de pausa ou descanso”, explica, acrescentando que isso pode contribuir para o estresse e a exaustão mental.

Para ele, “a valorização da individualidade e a flexibilidade nas estruturas de trabalho podem ser chaves para promover ambientes mais saudáveis e estimulantes”. O pensamento é o mesmo que sugere a pesquisa “Benefícios de espaços de trabalho silenciosos em escritórios de planta aberta”, publicado pelo Journal of Environmental Psychology, que examinou os benefícios de espaços de trabalho silenciosos em escritórios de planta aberta, concluindo que fornecer espaços de trabalho silenciosos que sejam facilmente acessíveis reduz problemas de distração e altos níveis de estresse.

Betito sugere que as empresas repensem seus espaços de trabalho, buscando adotar soluções alternativas como a Microsoft e a Cisco que estão desenvolvendo cabines que abafam o ruído, perfeitas para ligações telefônicas, videochamadas e para o isolamento dos ruídos de outros colaboradores. “A criação de áreas mais silenciosas, salas de reunião reservadas e a opção de home office em determinados dias são algumas medidas que podem ser consideradas para atender às necessidades individuais”, conclui o especialista.