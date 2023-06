IA facilita previsão analítica e prognóstico

A população de São Paulo poderá agendar consultas com especialistas, pelo app ou site da Medprev. O objetivo da Healthtech é tornar mais acessível ...

Tecnologia Há 11 horas Em Tecnologia Marketplace de saúde tem consultas e exames por valores reduzidos em São Paulo A população de São Paulo poderá agendar consultas com especialistas, pelo app ou site da Medprev. O objetivo da Healthtech é tornar mais acessível ...

Perficient classificada acima de todas as outras grandes consultorias digitais relacionadas

Tecnologia Há 22 horas Em Tecnologia Perficient Eleita a Melhor Empresa para Trabalhar em 2023 nos EUA Perficient classificada acima de todas as outras grandes consultorias digitais relacionadas