Fernando e Vivian comandam Podcast do Festival de Parintins

Uma das maiores manifestações culturais do Brasil , o Festival Folclórico de Parintins , no Amazonas, terá o primeiro podcast da história do evento comandado por Fernando Lira e Vivian Amorim. O PodRolar vai transmitir ao vivo os detalhes da festa que recebe milhares de pessoas do mundo inteiro todos os anos para ver de perto a cultura indígena e cabocla da Amazônia.





Durante os 3 dias de apresentações dos bois Garantido e Caprichoso, os apresentadores receberão artistas envolvidos com o boi-bumbá, influenciadores nacionais e regionais, e ainda terão repórteres falando com o público dentro da Arena do Bumbódromo, onde acontece o Festival. O programa criado por Fernando Lira será exibido em tempo real nos telões da Praça Digital, durante o Parintins Fun Fest, com expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas.





Fernando Lira apresenta os episódios do PodRolar com temáticas variadas, desde empreendedorismo e negócios à cultura pop. Formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 2017, foi ao posto de 1º Tenente do Exército Brasileiro e foi Chefe da Comunicação Social de uma Organização Militar em Manaus-AM, até que pediu demissão da força para ser um empreendedor.





"Meu intuito como comunicador é mostrar as personalidades amazônicas por trás dos projetos de destaque: artistas e profissionais das mais diversas áreas. Além disso, divulgar para o mundo a riqueza em talento que há na região amazônica", explica Fernando Lira.





A Ex-BBB Vivian Amorim que também apresentará o podcast PodRolar, edição Parintins, é uma influenciadora digital do Amazonas com 7 milhões de seguidores no instagram. O sotaque e o jeitinho amazonense de ser são marcas da influenciadora.





A expectativa é que 30 mil pessoas assistam o podcast em tempo real durante o Festival Folclórico de Parintins, nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. E ainda, 2 a 3 milhões de streamings no PodRolar. Além disso, outros detalhes do evento podem ser acompanhados pelo Instagram @podrolarpodcast.