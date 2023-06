Marketplace de saúde tem consultas e exames por valores reduzidos em São Paulo

A Healthtech Medprev, marca que atua há mais de 20 anos no mercado da saúde, agora chega em São Paulo oferecendo horários para agendamento de consultas médicas com valores acessíveis para a população da região. Por meio de sua Rede de Parceiros, a marca conta com mais de 17 especialidades, distribuídas em mais de 100 locais entre clínicas, institutos, hospitais e médicos, que podem ser agendadas com valores reduzidos, com horário marcado pelo site da Medprev, tornando o acesso à saúde ao alcance de quem precisa. Basta o usuário fazer seu cadastro no site da Medprev Online e consultar as opções disponíveis na plataforma, sem custo de mensalidade ou taxas.

Reconhecida por sua capacidade de conectar médicos e laboratórios a pacientes, a Medprev oferece no seu marketplace da saúde agendamentos online, proporcionando acesso rápido e valores acessíveis a uma ampla variedade de profissionais médicos.

Com a praticidade do agendamento online, os usuários têm agilidade e conveniência ao marcar exames e consultas. Além disso, a Medprev oferece valores acessíveis, garantindo preços reduzidos em comparação com o atendimento particular, e mais rápido que o sistema público, tornando o cuidado médico mais acessível a todos.

A rede de parceiros da Medprev na região, conta com mais de 100 locais de atendimento cadastrados. Entre elas estão Alpha Diagnose Oftalmologia, Ampla Med, Avance Med,Centrocordis, Childs Health Serviços Médicos, Clinica de Olhos Catão, Clínica Kauai, Clínica Médica Vida Nova Saúde, Clínica Salutar, Clínica Soler, Med Mais Serviços Médicos, Oftalmocare , Oftmed Oftalmologia Clínica e Cirúrgica, Olhar Certo, Poliklinik, QualiMed e SPOftalmo.

O CEO da Medprev Cleber Medeiros, comenta que essa parceria estratégica possibilita que a marca ofereça um amplo número de especialidades médicas, como Otorrinolaringologista, Cardiologista, Cardiologista Pediatra, Clínico Geral ou Clínica Médica, Dermatologista, Endocrinologia, Gastroenterologista, Ginecologista, Ginecologista Obstetra, Neurologia, Oftalmologista, Oftalmologista Pediátrico, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Psiquiatra, Urologista, Urologista Infantil e Pediátrico e Homeopatia.

Sobre a Medprev

Atualmente, a Medprev conta com mais de 8,2 milhões de usuários cadastrados e realiza mais de 12 mil agendamentos por dia, em mais de 70 especialidades médicas. Ela conta com uma rede de mais de 19 mil profissionais de saúde parceiros e 550 clínicas e laboratórios de imagem, proporcionando atendimento acessível à população que precisa.

Para mais informações, acesse: https://medprev.online