Esri fecha parceria com a Databricks para oferecer funcionalidade analítica espacial à plataforma Lakehouse

Os cientistas de dados devem geralmente transformar gigabytes ou terabytes de dados, coletados de trilhões de fontes, em insights valiosos, encontrando novas maneiras de deixar mais sólido seu trabalho com dados. A análise espacial se tornou uma peça crítica das ferramentas da ciência de dados, enriquecendo todas as formas de dados com contexto geográfico. Isso permite que os analistas descubram padrões, façam previsões e otimizem fluxos de trabalho para criar eficiências operacionais. Para apoiar as necessidades desses profissionais, a Esri, líder global em inteligência de localização, fechou uma parceria com a Databricks, empresa de dados e IA. A colaboração fornecerá aos usuários recursos de análise espacial avançada do software ArcGIS da Esri, facilmente acessível na plataforma de big data da Databricks, a Databricks Lakehouse Platform.

"A Databricks Lakehouse Platform reúne engenharia de dados, ciência de dados, aprendizado de máquina e informações analíticas em uma única plataforma e, em muitos casos, os clientes também precisam de um componente espacial potente", afirmou Roger Murff, vice-presidente de parcerias de produto da Databricks. "Por ter ferramentas geoanalíticas executadas diretamente na Databricks, isso capacita os usuários a realizar análise espacial com a plataforma na escala que eles esperam".

Entre as ofertas da Esri que se integram com a Databricks Lakehouse Platform estão o ArcGIS GeoAnalytics Engine (mecanismo geoanalítico ArcGIS) e o Big Data Toolkit (conjunto de ferramentas para big data), que são construídos especificamente para permitir que os usuários façam análise espacial em grandes conjuntos de dados.

"As organizações e os profissionais de dados que usam a Databricks precisam acessar as ferramentas espaciais onde eles fazem seu trabalho diário", afirmou Richard Cooke, diretor de desenvolvimento de negócios globais da Esri. "As soluções que a Esri está fornecendo permitem que os cientistas de dados acessem o conjunto mais compreensivo de ferramentas de análise espacial disponíveis de forma nativa dentro do ambiente Databricks".

Para saber mais sobre como os usuários da Databricks podem aproveitar a tecnologia da Esri para apoiar a análise espacial de big data, acesse a página do produto GeoAnalytics Engine.

