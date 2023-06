Moody’s e Microsoft desenvolvem soluções aprimoradas de risco, dados, análises, pesquisa e colaboração alimentadas por IA generativa

A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) e a Microsoft (NASDAQ: MSFT) anunciaram hoje uma nova parceria estratégica para fornecer soluções de dados, análises, pesquisa, colaboração e risco da próxima geração, para serviços financeiros e trabalhadores globais de conhecimento. Criada com base nos dados robustos e recursos analíticos da Moody's e no poder e dimensão do Microsoft Azure OpenAI Service, a parceria cria ofertas inovadoras que aprimoram as informações sobre inteligência corporativa e avaliação de risco, alimentadas pela IA da Microsoft e ancoradas pelos dados proprietários da Moody's, análises e pesquisas.

Destaques da parceria estratégica

A Microsoft e a Moody’s estão cocriando novos produtos e serviços para pesquisa e avaliação de riscos, aproveitando o Azure OpenAI Service para gestão aprimorada de dados e riscos.

O "Moody’s CoPilot", copiloto interno, está sendo implementado para os 14 mil funcionários globais da Moody's e combinará dados proprietários da Moody's, análises e pesquisas com os mais recentes modelos de grande linguagem (LLMs, large language models) e a tecnologia de IA generativa de categoria mundial da Microsoft de forma a impulsionar inovação em toda a empresa e aprimorar a produtividade dos funcionários em uma sandbox digital segura e protegida.

A Moody’s está adotando o Microsoft Teams para fornecer uma nova plataforma para seus clientes e trabalhadores de conhecimento. A plataforma aprimorará colaboração, produtividade e comunicação, ao passo em que manterá os mais altos padrões de conformidade.

Para uso interno e coinovações, a Microsoft está aproveitando uma ampla linha de soluções da Moody's, incluindo o banco de dados Orbis da Moody's – um dos bancos de dados mais poderosos do mundo – com aplicações que incluem dados de referência de terceiros, avaliação de riscos de contrapartes e gestão de cadeia de suprimentos.

A Microsoft e a Moody’s colaborarão no que diz respeitoàoportunidade de fornecer dados aos clientes compartilhados pelas empresas através da Microsoft Fabric, nova plataforma analítica para gestão de dados de ponta a ponta.

A Moody’s se compromete a usar a plataforma de nuvem Azure da Microsoft para capacitar seu conjunto crescente de recursos de IA generativa e aplicações baseadas na nuvem.

Rob Fauber, presidente e CEO da Moody's Corporation, afirmou: "A IA generativa representa uma oportunidade rara para aprimorar o modo como as empresas navegam pelo mundo de risco exponencial em constante evolução. Ao combinar os recursos de IA de ponta da Microsoft com nossos dados proprietários, pesquisas e análises, a Moody's se posiciona de forma a liderar a próxima geração de análise de dados, ajudando nossos clientes a tomar melhores decisões ao revelar perspectivas mais profundas, mais integradas e incomparáveis sobre os riscos. Habilitamos nossos 14 mil funcionários globalmente para que conduzam uma experimentação sem precedentes e promovam inovações em todo o nosso conjunto de produtos e soluções. Estamos empolgados com a parceria com a Microsoft para definir o padrão de como a IA generativa será pioneira nos novos avanços em toda a nossa indústria".

Desbloqueando avanços em análise integrada de riscos

O "Moody's Research Assistant", o novo copiloto para clientes, liberará todo o potencial dos recursos e soluções da Moody's para fornecer aos clientes uma visão multifacetada dos riscos. Aproveitando o Microsoft Azure OpenAI Service e disponível em vários canais, incluindo o Microsoft Teams, o Moody's Research Assistant compila e resume rapidamente informações complexas de várias fontes de dados, tudo em um ambiente seguro e resguardado que protege as informações privadas e proprietárias. Entre os vários usos previstos está a capacidade de gerar análise detalhada personalizada de uma empresa ou setor por meio da combinação de dados de várias dimensões, como dados firmográficos, indicadores de crédito, previsões econômicas e perfis de riscos e reputação, para fornecer respostas informativas, contextuais e rápidas com base na integração de LLMs expansivos e nos dados da Moody's, que são líderes da indústria, análises e pesquisas.

Bill Borden, vice-presidente corporativo de serviços financeiros mundiais da Microsoft, afirmou: "Nossa parceria combinará os insights de categoria mundial da Moody's e os recursos, a confiança e a amplitude da Microsoft Cloud, incluindo Azure OpenAI Service, Fabric e Teams, para possibilitar soluções de próxima geração, que liberarão a poderosa inteligência de negócios e transformarão a produtividade e a colaboração. Estamos na expectativa das novas oportunidades e valores que isso trará aos funcionários e firmas nos setores bancário, de mercados de capital e seguro, bem como em indústrias como manufatura, telecomunicações, transporte e serviços de utilidade pública".

Aprimorando a colaboração e a produtividade da Moody’s com o Microsoft Teams

Além disso, através da parceria, a Moody’s aproveitará o Microsoft Teams para criar uma nova plataforma de colaboração, produtividade e comunicação para seus trabalhadores de conhecimento e clientes. Com a integração dos copilotos da Moody's, o Microsoft Teams automatizará e facilitará fluxos de trabalho manuais, fornecerá acesso mais eficiente aos dados e conteúdos, e sintetizará e resumirá informações de vários conjuntos de dados, resultando em melhores insights, melhor produtividade e conformidade e melhor experiência para funcionários e clientes.

Colaboração para aprimorar a nova Microsoft Fabric

A Microsoft e a Moody’s colaborarão no que diz respeitoàoportunidade de fornecer dados aos clientes que as duas empresas compartilham através da Microsoft Fabric, nova plataforma de análise de dados de ponta a ponta. A Microsoft Fabric inclui tecnologias como Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory e Power BI em um único produto unificado, permitindo que os engenheiros de dados tenham a oportunidade de se conectar facilmente e curar dados de várias fontes, eliminando proliferação indesejada, ao passo em que administram melhor os dados em toda a organização.

SOBRE A MOODY’S CORPORATION

A Moody’s (NYSE: MCO) é uma firma global de avaliação integrada de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Suas soluções analíticas de dados e insights ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos associados a fazer negócios com outros. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo a informações abrem portas ao progresso compartilhado. Com aproximadamente 14 mil funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com expertise local e mais de um século de experiências em mercados financeiros.

SOBRE A MICROSOFT

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) possibilita a transformação digital para a era da nuvem inteligente e borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e todas as organizações no planeta a alcançar mais.

DECLARAÇÃO DE "PORTO SEGURO" DE ACORDO COM A LEI DE REFORMA DE VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS DE 1995

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e estão baseadas em expectativas, planos e perspectivas futuros para negócios e operações da Moody’s que envolvam vários riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou impactos reais difiram significantemente daqueles contemplados, expressados, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras informações neste comunicado são feitas nesta data, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações futuramente, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudança de expectativas ou de outro modo, exceto quando exigido pela lei ou regulamento aplicável. Em conexão com as disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Valores Mobiliários Privados de 1995, a Moody's está identificando certos fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram, talvez significantemente, daqueles indicados nestas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados: ao impacto das condições econômicas atuais, incluindo interrupções do mercado de capital, inflação e ações políticas monetárias realizadas por governos em respostaàinflação, nos mercados de crédito mundialmente e em atividade econômica, inclusive no volume de fusões e aquisições, e seus impactos no volume de dívida e outros títulos emitidos em mercados de capital doméstico e/ou global;àeficácia incerta e possíveis consequências colaterais das iniciativas dos governos dos EUA e de outros países e da política monetária para responder ao clima econômico atual, incluindo instabilidade de instituições financeiras, preocupações com a qualidade de crédito e outros impactos potenciais da volatilidade nos mercados financeiros e de crédito; ao impacto global do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia na volatilidade em mercados financeiros mundiais, nas condições econômicas gerais e no PIB nos EUA e mundialmente, nas relações globais e nas próprias operações da Empresa e seus funcionários; a outros assuntos que possam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos em mercados de capital doméstico e/ou global, incluindo regulamentos, maior utilização de tecnologias que tenham o potencial de intensificar a concorrência e acelerar a interrupção e a desintermediação no setor de serviços financeiros, bem como o número de emissões de títulos sem classificações ou títulos que são classificados ou avaliados por partes não tradicionais; ao nível de atividades de fusão e aquisição nos EUA e no estrangeiro;àeficácia incerta e possíveis consequências colaterais de iniciativas governamentais dos EUA e de outros países que afetam os mercados de crédito, o comércio internacional e a política econômica, incluindo aquelas relacionadas a tarifas, acordos fiscais e barreiras comerciais; ao impacto da retirada das classificações de créditos por parte do MIS em países ou entidades dentro dos países, e da Moody's de não mais conduzir operações comerciais em países onde a instabilidade política garanta tal ação; a preocupações no mercado que afetam a nossa credibilidade ou que, de outro modo, afetam as percepções do mercado da integridade ou utilidade das classificações de agências de crédito independentes;àintrodução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas;àpressão de fixação de preços por parte de concorrentes e/ou clientes; ao nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e expansão global; ao impacto da regulamentação como uma NRSRO (organização de classificação estatística reconhecida nacionalmente), ao potencial de nova legislação nacional, estadual e local e regulamentações nos EUA; ao potencial para maior concorrência e regulamentação na UE e outras jurisdições estrangeiras;àexposição ao litígio relacionado às nossas opiniões de classificação, bem como qualquer outro litígio, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e consultas aos quais a Moody's pode estar sujeita de tempos em tempos; às disposições na legislação americana que modificam os padrões de defesa, e regulamentos da UE que modificam os padrões de responsabilidade aplicáveis às agências de classificação de crédito de maneira adversa às agências de classificação de crédito; às disposições dos regulamentos da UE que impõem requisitos processuais e substantivos adicionais sobre a fixação de preço de serviços e a ampliação do mandato de supervisão para incluir classificações não pertencentesàUE usadas para fins regulatórios;àincerteza em relação ao futuro relacionamento entre os EUA e a China;àpossível perda de funcionários-chave e o impacto do ambiente de trabalho global; a falhas ou mau funcionamento das nossas operações e infraestrutura; a quaisquer vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou outras questões de segurança cibernética; ao cronograma eàeficácia dos nossos programas de reestruturação, como o Programa de Reestruturação de Geolocalização 2022-2023; ao câmbio e volatilidade cambial; ao resultado de qualquer análise das iniciativas de planejamento tributário global da Moody's pelas autoridades fiscais controladoras;àexposição a possíveis sanções criminais ou recursos civis se a Moody's não cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis dos EUA e de outros países nas jurisdições em que a Moody's atua, incluindo leis de proteção de dados e privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbem pagamentos corruptos a funcionários do governo; ao impacto de fusões, aquisições, como a aquisição da RMS ou outras combinações empresariais e a capacidade da Moody's de integrar com sucesso os negócios adquiridos; ao nível dos fluxos de caixa futuros; aos níveis de investimentos de capital; eàuma queda na demanda por ferramentas de gestão de risco de crédito por parte das instituições financeiras. Esses fatores, riscos e incertezas, bem como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's difiram substancialmente daqueles contemplados, expressados, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas são descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" na Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 e em outros registros feitos pela Empresa de tempos em tempos juntoàSEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) ou em materiais aqui incorporados ou a esse respeito. Os acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa difiram substancialmente daqueles contemplados, expressados, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas, o que pode ter um impacto substancial e adverso nos negócios, nos resultados operacionais e na situação financeira da Empresa. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos, e não é possível para a Empresa prever novos fatores, nem avaliar o impacto potencial de quaisquer novos fatores sobre ela. As declarações prospectivas e outras declarações contidas neste documento também podem abordar nosso progresso, nossos planos e nossas metas de responsabilidade corporativa (incluindo questões ambientais e de sustentabilidade), e a inclusão de tais declarações não é uma indicação de que esses conteúdos sejam necessariamente essenciais para investidores ou precisem ser expostos nos registros da Empresa feitos na Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadasàsustentabilidade podem ser baseadas em padrões para medir o progresso que ainda esteja em desenvolvimento, controles internos e processos que continuem a evoluir e suposições que estejam sujeitas a mudanças no futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

