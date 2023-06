Doses da vacina contra a gripe continuam disponíveis mesmo após fim da campanha

A Campanha de Vacinação contra a gripe termina nesta sexta, 30, mas as doses da vacina vão continuar disponíveis nos postos municipais de saúde até o fim dos estoques de cada cidade. A Campanha teve início no dia 10 de abril apenas para a população dos grupos prioritários. No dia 12 de maio, tendo em vista o aumento do número de hospitalizações por gripe no estado, a dose foi liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade e, no dia 31 do mesmo mês, foi prorrogada por mais um mês, encerrando nesta sexta, 30.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Arieli Schiessl Fialho, destaca que nesses mais de dois meses de Campanha muitos esforços foram somados entre estado e municípios para que a meta de vacinação da Campanha, de 90% para os grupos prioritários, fosse alcançada. Ainda assim, a procura pelas doses foi baixa.

“Ampliamos a vacinação e demos a oportunidade para que toda a população fosse protegida da doença. Os municípios realizaram diversas ações, como vacinação nas escolas e locais de grande circulação, além da realização do dia D, com abertura dos postos aos sábados, mas infelizmente não alcançamos a meta. Estamos encerrando a Campanha com uma cobertura vacinal na população dos grupos prioritários, que é a que mais nos preocupa, de apenas 50%”, explica a gerente de imunização.

A Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, esclarece que “o principal objetivo da vacinação contra a gripe é reduzir os sintomas da doença, evitando hospitalizações e mortes. Populações mais vulneráveis como crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades têm mais chances de evoluir para a gravidade e precisam se vacinar contra a gripe”.

Em 2023, o estado de Santa Catarina registrou 468 casos graves da doença e 31 mortes, a maior parte (87%) apresentava pelo menos uma comorbidade e/ou fator de risco e mais da metade (54%) eram idosos com 60 anos ou mais. Para mais informações, acesse o boletim epidemiológico 06/2023.

A vacina contra a gripe é oferecida gratuitamente na rede pública de saúde. Ela é segura, eficaz e não transmite a doença, já que é produzida com vírus morto. A dose protege contra três subtipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e influenza B e pode ser aplicada com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, inclusive a da Covid-19.